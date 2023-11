Banda Melim anuncia último DVD antes da pausa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2023 - 3:07 Para compartilhar:

Neste sábado, 4, a banda Melim anunciou uma pausa nas atividades. A notícia foi dada pelo trio de irmãos em sua participação no “Altas Horas”, da TV Globo.

“Vamos dar uma pausa na nossa banda para seguirmos novos sonhos, agora em carreiras solo. Um Melim é pouco, e agora vão ser três para vocês, cantando”, declarou o trio responsável pelo sucesso “Meu Abrigo”.

A pausa da banda será coroada com o lançamento do primeiro DVD do trio, “Melhor de Três”, nesta quinta-feira, 9. Gravado em agosto, o material audiovisual trará um show inédito com muita emoção.

“Temos o nosso primeiro DVD da carreira, que se chama ‘Melhor de Três’ porque somos três e, também, é o melhor dos três álbuns autorais que a gente lançou”, continuou a banda.

De acordo com a assessoria dos irmãos, a decisão da pausa partiu de comum acordo entre Diogo, Rodrigo e Gabi. “Em uma trajetória que sempre prezou pelo amor, carinho e cumplicidade, a relação entre os artistas continua agora apenas como irmãos, o elo que os uniu desde o princípio na vida e na música”, pontuaram, em nota à imprensa.

O trio cumprirá normalmente toda a agenda de compromissos e shows programada até o final deste ano, realizando seu último show no dia 31 de dezembro.

