Atlético-MG tenta conter vingança do Cruzeiro para quebrar tabu na Arena MRV

Treze dias depois da decisão do Campeonato Mineiro, Atlético-MG e Cruzeiro voltam a se enfrentar, desta vez, pelo Campeonato Brasileiro. O grande clássico está marcado para este sábado, às 21h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) e apenas com a torcida atleticana, com expectativa de lotação completa.

O Atlético ainda não venceu no torneio. Na estreia, ficou no 0 a 0 com o Corinthians, em São Paulo. Na última rodada, em casa, empatou por 1 a 1 com o Criciúma, um resultado que não agradou a torcida. Com dois pontos ocupa a 14.ª posição. Já o Cruzeiro começou vencendo o Botafogo, no Mineirão, por 2 a 0, e buscou um empate por 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena Castelão. Com quatro pontos, está em quarto lugar.

O time alvinegro quer colocar um ponto final em um tabu que o vem perseguindo desde a inauguração do seu novo estádio, onde nunca venceu o rival. Foram duas derrotas e um empate. No entanto, foi campeão estadual novamente sobre o rival, mas dentro do Mineirão com uma vitória por 3 a 1.

O técnico Gabriel Milito tem algumas novidades. O volante Battaglia cumpriu suspensão automática e está de volta. O zagueiro Jemerson, que reclamou de dores musculares, treinou normalmente e também está à disposição.

O lado negativo fica por conta de Rubens. O lateral-esquerdo sofreu uma lesão no joelho no início do duelo com o Criciúma e aguarda os exames para saber a gravidade da lesão. O que se sabe é que ficará um ‘tempo de molho’, longe dos gramados.

“Um clássico sempre é especial. É especial para a torcida, para os jogadores e para o clube. Estou representando uma equipe muito grande. Mas eu tenho o mesmo sentimento de vencer como qualquer outra partida. Para mim, o próximo jogo sempre é o mais especial. Aqui jogamos sempre para vencer”, afirmou o treinador.

Ainda sem saber se vai permanecer no Cruzeiro, Matheus Pereira está confirmado. O jogador já expressou seu desejo de permanecer no clube, que tenta costurar a situação com o Al Hilal, que detém seus direitos.

Quem não poderá estar em campo é o volante Lucas Romero, expulso contra o Fortaleza. Cifuentes e Machado brigam pela posição de titular. O técnico Fernando Seabra pode apostar em uma formação mais ofensiva e colocar Mateus Vital entre os titulares. O atacante Dinenno está vetado pelo departamento médico.

“Com três dias entre um jogo e outro, é inviável uma boa recuperação. Jogadores entram fadigados. Ainda não sabemos quem vamos colocar em campo, mas vai para o jogo quem tiver em melhor condição. É meu primeiro clássico, sei da responsabilidade e estou muito entusiasmado. Vamos entrar para competir e buscar a vitória”, prometeu Seabra.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia, Gustavo Scarpa e Zaracho; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito

CRUZEIRO – Anderson; William, Zé Ivaldo (João Marcelo), Neris e Marlon; Lucas Silva, Ramiro, Mateus Vital (Filipe Machado) e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

Horário – 21h.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).