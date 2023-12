Atlético-MG anuncia contratação de Gustavo Scarpa como ‘presente de Natal atrasado’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/12/2023 - 20:05 Para compartilhar:

Gustavo Scarpa será reforço do Atlético-MG nas próximas quatro temporadas. O clube mineiro anunciou a contratação do ex-meia do Palmeiras, que estava no Olympiacos, da Grécia, mas pertencia ao Nottingham Forest, da Inglaterra, como presente de Natal “atrasado” à torcida.

O clube brincou com a torcida dizendo que estava “garrado” (preso) no trânsito e se ainda queriam presente de Natal. A empolgação foi geral com a chegada do primeiro reforço para 2024.

Antes de oficializar o acordo com o armador, contudo, ainda colocou uma imagem de uma pessoa vestida com a camisa do clube montando um cubo mágico que terminava com o símbolo do Atlético-MG. Scarpa é fã do brinquedo. Depois usou o rosto do jogador em ponto turístico de Minas Gerais.

“Scarpa é do Galo! A Massa pediu e nós atendemos! O meio-campista de 29 anos, melhor jogador do Brasileirão de 2022, assina com o clube até dezembro de 2027. Nos últimos anos, o atleta passou por Palmeiras, Nottingham Forest-ING e Olympiacos-GRE. Vamos juntos, Scarpinha!”, anunciou o Atlético, que adquiriu o jogador em definitivo.

O clube inglês desejou sorte ao jogador nesta nova jornada. “O Nottingham Forest confirma que o empréstimo de Gustavo Scarpa ao Olympiacos será rescindido e que o clube chegou a acordo para uma transferência definitiva com o Atlético Mineiro”, anunciou.

“O meio-campista brasileiro chegou ao Forest vindo do Palmeiras na temporada passada e fez 10 partidas na campanha 2022/23. No momento em que Gustavo inicia um novo capítulo em sua carreira, todos no clube lhe desejam felicidades para o futuro.”

