Atlético de Madrid supera Girona no Espanhol e ganha mais motivação para a Liga dos Campeões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/04/2024 - 11:31 Para compartilhar:

O Atlético de Madrid ganhou ainda mais moral para o duelo de volta, frente ao Borussia Dortmund, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Neste sábado, o time de Diego Simeone derrotou o Girona, em confronto direto pela terceira posição do Campeonato Espanhol, por 3 a 1, de virada. A partida foi realizada no estádio Metropolitano, pela 31ª rodada.

A vitória fez o Atlético se firmar no 4º lugar, com 61 pontos, contra 65 do Girona, que, nesta altura, já está se dando como satisfeito conquistar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, torneio no qual o time de Simeone continua vivo. Após vencer a partida de ida por 2 a 1, tenta confirmar a classificação para a semifinal, na terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no BVB Stadion Dortmund.

Em meio aos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid entrou em campo desligado e viu o Girona abrir o placar logo aos três minutos. Presente na primeira convocação da seleção brasileira com o técnico Dorival Júnior, Yan Couto recebeu em profundidade pela direita e deu bela assistência para Dovbyk. O atacante só teve o trabalho de empurrar para fazer 1 a 0.

O jogo continuou eletrizante com boas chances desperdiçadas de ambos os lados. O Atlético foi aos poucos colocando a cabeça no lugar e buscou o empate aos 33, após a arbitragem apitar toque de mão de Miguel Gutierrez dentro da área, pênalti. Antoine Griezmann bateu com extrema categoria para deixar tudo igual.

O Girona começou a reviver os tropeços passados e se irritou com a não marcação de pênalti em Sávio. O árbitro chegou a ir até o VAR, mas nada marcou. Melhor para o Atlético, que voltou ao ataque e virou com gol aos 52 minutos. Morata colocou a bola na cabeça de Ángel Correa, que testou firme para fazer 2 a 1.

No segundo tempo, o Atlético tomou o domínio da partida rapidamente. Aos quatro, Griezmann aproveitou uma falha defensiva do adversário para fazer mais um. Ele pegou um rebote dentro da área e soltou o pé para estudar as redes.

O placar poderia ter sido ainda mais elástico. O Atlético perdeu chances incríveis, a melhor delas aos 26, quando o Girona cometeu um erro grave na saída de bola e entregou a bola para Milina. Dentro da área e com o gol aberto, ele chutou com força e mandou rente à trave, nada que estragasse o triunfo do time mandante.

O Girona volta a campo pelo Campeonato Espanhol no sábado, às 16h (horário de Brasília), diante do Cádiz, no Montilivi. No dia seguinte, às 13h30, o Atlético de Madrid visita o Alavés, no Mendizorrotza.