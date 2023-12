Até quando posso apostar na Mega da Virada 2023?

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/12/2023 - 8:01 Para compartilhar:

As apostas da Mega da Virada 2023 para disputar o prêmio estimado em R$ 570 milhões acontecem até domingo, 31, e encerram às 17h (horário de Brasília). O vencedor deve acertas as 6 dezenas entre os números 1 e 60. Os bilhetes custam R$ 5 cada.

Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica do país, nos aplicativos para iOS e Android ou pelo site da Caixa Econômica (www.loteriasonline.caixa.gov.br), que vai transmitir o sorteio ao vivo pelo canal do Youtube a partir das 20h no domingo. O concurso será o de nº 2670.

Se ninguém acertar a faixa principal, de 6 números, o prêmio principal é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de 5 números (quina), 4 números (quadra) e assim por diante.

Em 2022, o prêmio foi de R$ 541 milhões, ou seja, mais de meio bilhão. E na ocasião, 5 apostas dividiram esse valor ficando em R$ 108.393.993,26 (milhões) para cada uma.

Quais os números mais sorteados na Mega da Virada?

Para quem prefere examinar as estatísticas antes de fazer sua fezinha, há dados curiosos a serem observados. “Cada sorteio de loteria é um evento único e aleatório, mas, analisando a base histórica dos concursos já realizados, conseguimos extrair informações interessantes sobre a predominância de algumas dezenas ou mesmo padrões. Nosso sistema de inteligência de dados considera essas estatísticas na criação de combinações”, explica Ricardo Hahne, gerente de inteligência comercial da plataforma Sorte Online. Dezenas mais sorteadas 10: 5 vezes 05: 4 vezes 03, 20, 33, 34, 36 e 58: 3 vezes cada 02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53, 56: 2 vezes cada 01, 06, 14, 15 ,16, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57 e 59: 1 vez cada Dezenas nunca sorteadas 07, 08, 09, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 60 Estados mais contemplados nas premiações São Paulo: 28x

Bahia: 13x

Minas Gerais: 12x

Rio de Janeiro: 11x

Paraná: 8x

Espírito Santo: 5x Estados que nunca ganharam:

Amapá

Piauí

Rondônia

Roraima

Tocantins

