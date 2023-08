Após separação, Britney Spears considera se reconciliar com a mãe, diz revista 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2023 - 14:27 Compartilhe

A cantora Britney Spears, 41 anos, estaria considerando retomar a sua relação com a mãe, Lynne Spears, 68, após seu processo de separação com Sam Asghari, 29.

Segundo uma fonte da revista americana US Weekly, especializada em entretenimento, a cantora estaria disponível a conversar com a mãe, mas não tem intenção de se reconciliar com o pai, Jamie Spears, 71.

“Agora que ela não tem mais Sam para confiar, ela está mais aberta para a possibilidade de reparar seu relacionamento com sua mãe”, declarou a fonte em entrevista recente.

“Britney sabe que vai levar algum tempo e ela não tem certeza se a conexão será completamente recuperada, mas ela está aberta à possibilidade”, garantiu.

Ainda de acordo com a publicação, a fonte teria destacado que relatos sobre uma reaproximação da estrela pop são totalmente falsos.

Britney Spears se distanciou de seus pais em 2008, quando a artista foi colocada em tutela, após um momento muito delicado de sua vida pessoal.

Assim, o pai assumiu o controle sobre o patrimônio e a imagem pessoal da cantora. Britney sofreu com os abusos de Jamie durante muitos anos até que, em novembro de 2021, conseguiu encerrar a tutela, quebrando o silêncio e se pronunciando contra a família.

A mágoa da cantora com a mãe aconteceu por Lynne nunca ter se posto em defesa da artista, apesar de ter acompanhado tudo o que aconteceu com ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lynne Spears (@lynnespears_rf)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lynne Spears (@lynnespears_rf)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias