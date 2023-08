Após boatos de traição, MC Cabelinho dedica música a Bella Campos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2023 - 16:36 Compartilhe

O cantor e ator MC Cabelinho fez uma homenagem a Bella Campos no último domingo, 27. A dedicatória, feita em show no Rio de Janeiro, aconteceu após rumores de que ele teria traído a companheira no final de semana.

Durante a apresentação, Cabelinho tocou a música Minha Cura, exibindo imagens com Bella no telão. “Não vou dar esse gosto que esse povo quer/Tipo, me ver vacilando com a minha mulher”, diz a letra da canção.

Cabelinho se apresentou no sábado, 26, em Belo Horizonte, onde ele teria encontrado outra mulher. No dia seguinte, rumores da traição cresceram na internet, e a suposta amante do cantor, Duda Mehdef, chegou a afirmar em suas redes sociais que se encontrou com ele no hotel.

Cabelinho e Bella contracenaram na novela Vai na Fé e, recentemente, fizeram tatuagens de casal. Ela tatuou “Victor Hugo”, nome de Cabelinho, no braço, e ele tatuou “Bella”, atrás da orelha.

A atriz não se pronunciou desde que surgiram as alegações.

