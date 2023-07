Anitta mostra procedimento com sangue para melhorar a pele íntima e do rosto: ‘Ajuda a rejuvenescer’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2023 - 15:49 Compartilhe

A cantora Anitta não esconde ser adepta aos tratamentos estéticos para manter a beleza em dia. Entre as opções realizadas por ela, um dos destaques é o procedimento Plasma Rico em Plaquetas (PRP), realizado com seu próprio sangue. No Instagram, nesta segunda-feira, 3, a artista mostrou com detalhes a sessão, confessando realizar tanto no rosto quanto na região íntima.

O procedimento em questão não é autorizado no Brasil. Por isso, Anitta realiza as sessões mensalmente em uma clínica em Aventura, cidade perto de Miami, nos Estados Unidos. Segundo a cantora, o resultado é uma pele “de milhões”. Para explicar melhor os benefícios, ela contou com a ajuda da médica responsável pelo seu tratamento, Cassia Cardoso.

“O plasma é um procedimento […] que estimula todas as células que você tem a produzir células novas, a renovar. É algo que ajuda a renovar a pele, a cor da pele, a tirar manchas, a rejuvenescer“, pontuou a especialista.

A artista filmou passo a passo do procedimento, que começa com a coleta do sangue. Na sequência, é submetida a injeção do plasma em alguns pontos da pele, depois dois tipos de microagulhamentos, finalizando com a composição de um creme hidratante para uso diário na rotina noturna de cuidados com a pele.

