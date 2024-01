Ana Castela apresenta antes e depois de procedimento estético e comemora: ‘Sem espinhas!’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/01/2024 - 18:40 Para compartilhar:

A cantora Ana Castela, 20 anos, comemorou com seus seguidores no Instagram os resultados de um procedimento estático que vem realizando para tratar espinhas no rosto. Neste sábado, 20, ela compartilhou o antes e depois para mostrar a evolução das melhorias que vem conquistando.

A boiadeira explicou que sofria com o excesso de espinhas e que aderiu a um protocolo para melhorar a aparência.

Através dos Stories, ela publicou imagens antigas de como era sua pele antes do tratamento e fez comparativo de como o rosto está atualmente, já um uma redução significativa de acne.

“Ainda tem algumas manchinhas, mas já, já vão sair… mas, sem espinhas! Aleluia (risos)”, escreveu ela nas imagens, comemorando os resultados.

