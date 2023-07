América-MG deixa eliminação na Copa do Brasil no passado e decide vaga na Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 7:00 Compartilhe

Depois da eliminação nos pênaltis, para o Corinthians, nas quartas de final da Copa do Brasil, o América-MG já tem mais uma decisão pela frente nesta terça-feira. Focado na vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o time mineiro busca a virada no segundo jogo do playoff contra o Colo Colo-CHI, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 19h.

Na partida de ida, o América-MG acabou derrotado por 2 a 1. Com isso, para avançar direto para as fases de oitavas de final, terá que vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de qualquer vitória por um gol de vantagem, a vaga será definida nos pênaltis. Quem avançar, irá pegar o Red Bull Bragantino nas oitavas.

O técnico Vagner Mancini terá que lidar com uma série de desfalques para armar o América-MG. Ao todo, são nove baixas, cinco por lesões e quatro por motivos contratais. Os laterais Marcinho e Daniel Borges e os atacantes Pedrinho e Paulinho Boia não foram inscritos na Sul-Americana e não podem atuar.

Além deles, os atacantes Adyson, Dadá Belmonte e Aloísio estão entregues ao departamento médico. O primeiro se recupera de uma cirurgia no tornozelo e os demais estão com problemas musculares. Assim como os zagueiros Danilo Avelar e Ricardo Silva.

Do outro lado, o técnico do Colo-Colo, Gustavo Quinteros tem praticamente a escalação confirmada. A única dúvida é o atacante Marcos Bolados, que se recuperou recentemente de uma lesão e não está em plenas condições de jogo. A tendência é que ele entre no decorrer da partida, uma vez que ainda não tem condições de atuar 90 minutos.

