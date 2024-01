Além de Wanessa Camargo: relembre participantes que tiveram problemas de higiene no BBB

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 10/01/2024 - 18:08 Para compartilhar:

Em uma conversa com Yasmin Brunet, na madrugada desta quarta-feira, 10, no BBB24, Wanessa Camargo revelou que está enfrentando dificuldades com a higiene e que não consegue lavar as partes íntimas.

+Favorita do público para levar o prêmio do ‘BBB24’, Wanessa Camargo tem patrimônio milionário

+O que aconteceu com Parreira, ex-técnico da seleção que surgiu com aparência debilitada

“Eu tô odiando. Eu ainda resolvi vir de maiô e não estou conseguindo tirar o sabonete… Não tem como fazer, eu tô baixando para lavar. Tô fazendo assim com a mão para tirar e a outra para tampar e tentando cobrir com o corpo, e mesmo assim, posso falar, ainda fica sabonete”, explicou Wanessa.

A cantora ainda citou Viih Tube, que tinha dificuldades para tomar banho no BBB21. “Agora entendo a Viih Tube. Viih Tube abraço para você”, brincou a filha de Zezé Di Camargo.

Além de Wanessa Camargo, a IstoÉ Gente relembra alguns participantes que tiveram problemas de falta de higiene no reality show da Globo. Confira!

Viih Tube

A falta de higiene de Viih Tube no BBB21 virou pauta entre os colegas de confinamento. Na conversa, João Luiz, Camilla de Lucas e Carla Diaz afirmaram que a youtuber não é muito amiga do chuveiro e sempre que pode foge do banho.

“A gente tem que falar sobre um assunto muito importante, que é a higiene aqui na casa. Temos que lembrar da Viih Tube. Hoje é que dia? Quarta-feira. Como tem festa, a Viih Tube toma banho. Ela só toma banho na quarta e, às vezes, no sábado”, disse Camilla.

João também lembrou as colegas que além do chuveiro, os confinados contam com uma ducha higiênica dentro do reservado, para ajudar na limpeza íntima, mas que acreditava que a colega não fazia uso do utensílio.

Segundo o professor, a falta de banho de Viih Tube é percebida pelos outros participantes do reality, que já teriam chamado atenção dela sobre o assunto. “Não à toa que Viih Tube recebe atenção da casa após ficar alguns dias sem banho. A gente até descobriu um novo cheiro de Viih Tube”, disse ele.

Amanda Meirelles

No BBB23, o lutador Cara de Sapato acabou recebendo algumas críticas nas redes sociais após tentar controlar os hábitos de higiene de Amanda Meirelles, mandando-a lavar o cabelo e questionando sobre a frequência com que limpa os fios.

“Lava o cabelo”, disparou Sapato. Amanda rebateu: “Meu cabelo vai ficar molhado..”.

Em seguida, o lutador questionou: “Você lava o cabelo de quanto em quanto tempo?”. E a campeã do BBB23 disse: “De dois, em dois dias”. Sem perceber que a amiga estava ficando sem jeito, Sapato mandou: “Lava todo dia, Amandinha”.

Por fim, a médica explicou que por conta de uma dermatite, não pode lavar todos os dias. “Gente, eu não posso lavar meu cabelo todo dia. Se eu lavar ele todo dia, o meu couro cabeludo fica sensível. Se irrito o cabelo, ele cai mais ainda.”

Secretaria de Saúde do RJ fez alerta sobre falta de higiene dos brothers

Em abril do ano passado, a falta de cuidados básicos com a higiene e, principalmente, comportamentos bizarros de alguns dos participantes na casa do BBB23 chamou a atenção do público. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro chegou até a fezer um alerta à população sobre a conduta reprovável de brothers, informando os riscos aos quais a nossa saúde está exposta diante de maus hábitos.

No último domingo, a SES-RJ divulgou uma cartilha, em seu perfil no Instagram, com recomendações de higiene.

O informativo teve como base os hábitos observados dos confinados no reality e a ilustração, com arte gráfica do programa, não deixa dúvida a que se refere.

“Os péssimos hábitos de higiene dos participantes desta edição podem prejudicar a saúde, colaborando com o desenvolvimento de bactérias e fungos que causam graves infecções” , diz a legenda da publicação.

Nos cards da postagem, a SES aponta maus hábitos dos participantes, como uso de fio de cabelo como fio dental e armazenamento indevido de ferramentas de higiene pessoal.

Também mereceu destaque o gesto de sister que cortou as unhas dos pés com a boca.

Os alimentos são outro quesito que merecem atenção na hora de preparar. Porém, conforme apontou a secretaria, esses são cuidades ignorados pelos BBBs.

Veja abaixo a publicação da Secretaria de Saúde no Instagram:



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Secretaria de Estado de Saúde (@saudegovrj)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias