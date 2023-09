A Geração Z não quer comer se isso significar desligar o telefone, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 22/09/2023 - 5:27 Compartilhe

Uma pesquisa nacional da Home Run Inn Pizza perguntou a 1.000 membros da geração Z e 1.000 millennials sobre seu apego aos telefones celulares enquanto cozinhavam ou comiam – com resultados desagradáveis.

A pesquisa revelou que 66% da Geração Z, com idade entre 18 e 26 anos, e 58% dos millennials, com idade entre 27 e 42 anos, admitem ficar olhando para o telefone enquanto cozinham.

Talvez sem surpresa, isso pode levar a uma catástrofe culinária: a distração do celular contribuiu para queimar pratos para 77% da Geração Z e 83% dos millennials, de acordo com a sondagem.

Manter os olhos grudados no telefone fez com que 55% da Geração Z e 62% da geração Y também adicionassem ingredientes errados à sua culinária – e impressionantes 75% de ambos os grupos ficaram tão distraídos que se machucaram com cortes, queimaduras e mais.

Os desajeitados da cozinha também estão redefinindo o termo “dedos de manteiga”, já que 42% da Geração Z e 51% dos millennials relataram derramar ingredientes em seus dispositivos enquanto cozinhavam.

Embora o telefone possa ser um incômodo na cozinha, ele também ajuda ambas as gerações a preparar as refeições; 71% da Geração Z e 67% da geração Y usam os dispositivos para assistir a vídeos de culinária.

No entanto, ambas as partes preferem uma plataforma de mídia social diferente para auxiliar no processo de cozimento; 56% da Geração Z usam o TikTok, em comparação com 29% dos millennials que optam pelo YouTube.

Quanto àqueles que querem evitar a experiência bagunçada da cozinha e o potencial de contratempos, 70% da Geração Z e 65% dos millennials pediram um prato de restaurante baseado na estética visual.

Os criadores de conteúdo alimentar não podem deixar de tirar fotos de um prato delicioso antes de comer alguma coisa. No entanto, uma sessão fotográfica interminável pode resultar num final frio: 23% da Geração Z e 20% dos millennials disseram que ficaram com uma refeição fria quando terminaram de capturar conteúdo para as redes sociais.

Quando chega a hora de realmente mergulhar nas refeições, 81% da Geração Z e 60% dos millennials admitem que navegam em seus telefones enquanto comem.

E a rolagem não termina mesmo quando eles estão jantando com alguém: 25% da Geração Z e 23% dos millennials confessaram que ignoraram um parceiro de jantar para verificar seus telefones enquanto comiam.

Por outro lado, mais da metade de ambas as gerações foram “phubbed” – um termo popular que mistura apropriadamente “telefone” e “desprezo” – enquanto comiam com alguém.

As gerações viciadas em telefone perderam os modos à mesa, incorporando telefones celulares em quase todas as partes de sua experiência gastronômica. De acordo com os resultados de 2.000 participantes, aprimorar a etiqueta do celular à mesa pode ser muito benéfico.

A Food Network sugere que as pessoas que desejam quebrar o mau hábito à mesa de jantar devem desligar a campainha, manter os celulares fora da mesa e resistir à tentação de postar e verificar as notificações ativamente.

