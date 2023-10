A Fazenda 15: ‘Não tem como ficar com uma pessoa que gosta de outra’, diz Jaque sobre Lucas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2023 - 12:23 Para compartilhar:

Em uma conversa com André Gonçalves em A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski desabafou após terminar seu romance com Lucas Souza. Na conversa, a influenciadora disse que não tem como ficar com o peão se ele ainda gosta de outra pessoa.

“Se você parar para pensar, é pouco tempo que a gente está aqui. Acho que acaba engatilhando coisas na gente de fora. A gente achar que achou o amor da vida”, opinou o ator.

“Não é sobre isso. É uma sensação de você se sentir meio que usada. Você teve que provar algo”, respondeu Jaquelline. André: “Você está magoada”.

“Hoje, do nada, umas conversas sem pé nem cabeça. Aí fui e falei a verdade: ‘ou é tudo ou é nada, não tem como ficar com uma pessoa que gosta de outra, para viver algo aqui, amanhã ou depois sair, e depois você ter dúvidas. Se você já está tendo alguma dúvida aqui, então para que continuar?'”, continuou a peoa.

“Ele falou: ‘será que a gente vai ficar lá fora?’. Aí eu: ‘por que?’, e ele explicou. Eu peguei e falei: ‘então você gosta ainda de uma pessoa, quando eu entrei aqui bem resolvida comigo mesma, então para que quer ficar beijo por beijo, carinho por carinho, e o sentimento dos outros?’ Para que eu vou ficar me colocando nessa situação? Vou cair fora. Não sou menina, sou mulher”, finalizou.

