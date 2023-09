Zverev interrompe jogo para denunciar fala nazista de torcedor: ‘A frase mais famosa de Hitler’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2023 - 8:52 Compartilhe

O tenista alemão Alexander Zverev, ex-número 1 do mundo e atual 16º do ranking, eliminou o italiano Jannik Sinner nas oitavas de final do US Open e avançou às quartas para enfrentar Carlos Alcaraz, atual líder da ATP. Durante a vitória por 3 sets a 2, em um duro duelo com parciais de 6/4, 3/6, 6/2, 4/6 e 6/3, Zverev interrompeu a partida para reclamar de uma frase nazista que ouviu ser proferida na arquibancada.

“Ele acabou de dizer a frase de Hitler mais famosa que existe neste mundo. Isto é inacreditável”, afirmou alemão ao árbitro James Keovathong no quarto set do jogo. Em seguida, agentes de segurança foram acionados, identificaram um homem sentado na primeira fileira como o autor do grito e o conduziram para fora do Centro de Tênis de Flushing Meadows, em Nova York.

Depois da partida, Zverev reiterou o incômodo que sentiu ao ouvir a frase falada pelo torcedor e disse que, especialmente por ser alemão, sentiu-se na obrigação de fazer alguma coisa. “Adoro quando os torcedores gritam, adoro quando os torcedores se emocionam, mas acho que, sendo alemão e não estando realmente orgulhoso dessa história, não é realmente uma coisa boa para fazer. Se eu não reagir, acho que é ruim da minha parte”, afirmou.

A atmosfera do US Open costuma ser diferente dos demais Grand Slams, nos quais a torcida costuma ser mais contida. Na quadra Arthur Ashe, que comporta mais de 20 mil pessoas, os torcedores vibram e torcem intensamente. A postura incomoda alguns tenistas, mas não é o caso de Zverev, que se sente à vontade neste ambiente, não à toa o torneio americano é o Major no qual ele obteve seu melhor desempenho, em 2020, quando foi vice-campeão. A

gora, para tentar igualar a melhor marca e disputar o título mais uma vez, o alemão terá de passar pelo melhor tenista do mundo no momento. O jogo com Alcaraz está marcado para quarta-feira.

