Zé Felipe confessa sentir vergonha do rap produzido após polêmica com Evaristo Costa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2023 - 18:13 Compartilhe

O comentário do jornalista Evaristo Costa sobre um vídeo de Virginia Fonseca rendeu repercutiu na web e causou reação na família da empresária, rendendo até um rap em forma de resposta, produzido pelo cantor Zé Felipe.

O caso aconteceu no início de abril. A causa da polêmica logo foi esquecida, mas a consequência ficou na memória. O rap do filho de Leonardo foi duramente criticado em todas as etapas da produção: música, letra, rima e por aí vai.

Passados alguns meses após a treta, o marido de Virginia confessou sentir vergonha por ter lançado a obra.

Durante participação do casal no programa Conversa com Bial da última terça-feira (29), o apresentador Pedro Bial questionou se o cantor saía em defesa da mulher em determinadas situações.

“Faço. De vez em quando, faço um rap aí, um negócio”, respondeu ele, de pronto.

“E você tem vergonha daquilo?”, quis saber o entrevistador.

“Eu tenho”, confessou Zé Felipe.

Relembre o caso

Em abril deste ano, Virginia Fonseca compartilhou um vídeo em que mostra a primogênita, Maria Alice, fugindo de seu colo, buscando abrigo nos braços da babá após tomar vacina.

No Twitter, Evaristo Costa comentou uma publicação com o vídeo.

“Já ouviram falar: ‘Mãe é quem cria?'”, escreveu ele.

A alfinetada gerou reação, com direito a textão e choro de Virginia, palavrões de Zé Felipe e, por fim, o rap.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias