Zayn Malik revela motivo ‘egoísta’ de saída do One Direction e bastidores de briga com ex-sogra

Zayn Malik deu sua primeira entrevista após seis anos longe da mídia. Ao podcast Call Her Daddy, o cantor deu detalhes sobre o motivo por trás de sua saída da One Direction e se pronunciou sobre os boatos de que teria agredido a ex-sogra, Yolanda Hadid.

O artista foi o primeiro a deixar a banda britânica e, segundo ele, a decisão foi tomada a partir do momento em que ele percebeu os primeiros desentendimentos entre o grupo. “Certas pessoas fazendo certas coisas, não queriam assinar contratos. Então eu sabia que algo estava acontecendo”, disse.

Ele conta que quis ser o primeiro a sair por se considerar competitivo: “Acabei me adiantando e, sendo honesto, eu só queria sair de lá, pensava que já tinha acabado. Sendo completamente egoísta, eu queria ser o primeiro a sair e fazer meu próprio disco. Sou um cara passivo, mas quando se trata da minha música e meu negócio eu sou sério sobre isso e competitivo, então eu queria ser o primeiro a ir e fazer minhas próprias coisas”.

O músico lembrou que, para além das motivações pessoais, haviam questões relacionadas ao convívio entre os integrantes. “Houve questões subjacentes como dentro da nossa amizade também. Estivemos juntos todos os dias por cinco anos e, sendo sincero, ficamos cansados uns dos outros. Fizemos coisas malucas entre nós e que ninguém jamais entenderá ou terá as mesmas experiências que compartilhamos uns com os outros”.

Polêmicas com ex-sogra

Em 2021, o TMZ publicou uma reportagem que acusava o artista de ter empurrado a mãe de Gigi hadid, sua ex-namorada, em meio a desentendimentos envolvendo a filha dos dois, Khai. Na época, ele negou e, nesta terça-feira, 12, ele descreveu o ocorrido como “problemas familiares”.

“Prefiro manter isso entre a família. Você não precisa de um público inteiro de pessoas e opiniões, porque já é difícil administrar entre dois. Eu não costumo me envolver quando as pessoas dizem coisas online. Eu não queria chamar atenção e não queria ter uma troca negativa com ela [Yolanda], em qualquer tipo de narrativa que minha filha pudesse eventualmente ler”, disse.

Ele completou: “Acredito que lidei com isso da melhor maneira. De forma amigável e respeitosa”, disse. “Isso é tudo o que precisa ser dito”. O músico reiterou que se a briga fosse tão grave quanto as pessoas imaginavam, ele não teria 50% da custódia de sua filhinha.

“Estou muito ocupado com minha filha sempre que posso. Se eu pudesse obter 60 por cento [a custódia], eu o teria”, explicou. Zayn e Gigi terminaram o relacionamento em há dois anos.

