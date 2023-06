Yuri Alberto paga promessa e atravessa gramado da Vila Belmiro de joelhos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 23:59 Compartilhe

Yuri Alberto esperou a Polícia Militar conter os torcedores santistas que atiraram bombas no gramado da Vila Belmiro e, depois de todos os atletas deixarem o campo em segurança e escoltados, o atacante do Corinthians resolveu atravessar todo o gramado de joelhos. Trata-se de um promessa que ele cumpriu por ter encerrado longo jejum de gols.

“Foi uma promessa que eu fiz antes do jogo. Minha família também me deu palavras bem confortantes nesse momento difícil que eu estou passando, que o clube está passando”, disse o camisa 9 do Corinthians.

Yuri Alberto marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Santos nesta quarta e encerrou jejum de dez partidas sem marcar. Não ia às redes há quase um mês e meio. A última vez havia sido em oito de maio, contra o Fortaleza. “Falei que a gente sairia vitorioso hoje e que eu iria fazer meu gol. Esperei a confusão acabar para pagar a promessa.”

O atacante tem seis gols em 30 jogos e vinha sendo criticado pela longa seca de gols. “Ele pode prometer todo jogo”, disse, aos risos o técnico Vanderlei Luxemburgo sobre a promessa feita e cumprida. “Vou ficar contente.”

RELAÇÃO COM AS ORGANIZADAS

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, afirmou que vai repensar a relação de sua gestão com as torcidas organizadas. Esse pensamento é resultado de dois episódios de violência: os protestos de terça-feira que fizeram a delegação corintiana retornar à capital e os rojões e outro objetos atirados pelos santistas no clássico desta quarta, na Vila Belmiro.

“Precisamos repensar tudo isso”, refletiu o Duílio em entrevista coletiva depois de o Corinthians derrota o Santos por 2 a 0 na Vila. “O Corinthians também vai repensar a sua relação com as torcidas organizadas, vamos conversar internamente para ver qual caminho seguir.”

O mandatário alvinegro teme que o Corinthians seja prejudicado com isso com episódios de violência protagonizado pelos torcedores.

“Sabemos do momento e da responsabilidade, mas partir para a violência há uma distância muito grande”, disse. “Sempre fui a favor da conversa para que a gente tivesse paz. Se não está adiantando conversar, não faz sentido, mas não é uma decisão tomada, vamos conversar para ver como vai seguir.”

Duílio espera providências duras e rápidas contra o Santos, que deve ser punido em razão dos incidentes desta quarta-feira que fizeram os jogadores e o técnico Odair Hellmann deixar o gramado da Vila Belmiro escoltados pela Polícia Militar. As ações violentas da torcida santista motivaram o árbitro Leandro Pedro Vuaden a encerrar o jogo antes dos 90 minutos.

“A gente espera providências da CBF, STJD, para que a gente não veja uma tragédia. Muitas famílias. Vuaden (árbitro) foi bem em encerrar o jogo, não havia condições de ir até os acréscimos.”

