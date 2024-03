Wembanyama é multado pela NBA por jogar a bola para a torcida após vitória dos Spurs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/03/2024 - 17:35 Para compartilhar:

Protagonista do San Antonio Spurs nesta temporada da NBA, Victor Wembanyama recebeu uma multa de US$ 25 mil, equivalente a R$ 125 mil, por ter jogado a bola para a sua torcida ao fim da vitória sobre o New York Knicks, no Frost Bank Center, em San Antonio. A aprtida foi disputada na noite de sábado.

Wembanyama lançou a bola na torcida em comemoração pela suada vitória por 130 a 126, na prorrogação. O triunfo foi muito celebrado, com a torcida, em razão da fraca campanha dos Spurs na temporada. O time é um dos piores do campeonato, figurando na última colocação da Conferência Oeste da NBA.

A partida também marcou a melhor performance do francês desde sua chegada ao campeonato no início da temporada, em outubro do ano passado. Wembanyama, um dos mais aguardados jogadores da NBA, foi a escolha número do Draft de 2023. E já era alvo de comentários sobre suas performances antes mesmo da estreia.

Na noite de sexta, ele obteve sua maior pontuação num jogo do campeonato, com 40 pontos. Além disso, terminou a partida com um “double-double” por anotar 20 rebotes. Contribuiu ainda com sete assistências para os Spurs.

Via de regra, a direção da NBA costuma aplicar multas de forma automática em jogadores e equipes que arremessam a bola nas arquibancadas dos ginásios.

