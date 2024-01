Wanessa Camargo lamenta comparações com Sandy: ‘Estava sempre em segundo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/01/2024 - 14:55 Para compartilhar:

Wanessa Camargo desabafou com Yasmin Brunet sobre as comparações com Sandy no começo da carreira. No “BBB24”, a cantora disse que se sentia inferiorizada pelas pessoas e apontada apenas como a filha de Zezé Di Camargo.

“Quando comecei a carreira, eu era só filha… Eu estava sempre atrás da Sandy, sempre atrás de alguma coisa, estava sempre em segundo…”, relatou.

Enquanto o público criava rivalidade feminina, Wanessa teve apoio de Sandy. “A Sandy uma vez falou isso para uma pessoa: ‘A Wanessa não sabe o tamanho que tem, se ela soubesse… ‘. O Dado fala para mim isso direto, meu pai fala isso para mim direto”, completou.

