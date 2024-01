Wall Street fecha quase estável após dados de emprego nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/01/2024 - 20:04 Para compartilhar:

A Bolsa de Nova York encerrou a sexta-feira (5) praticamente no equilíbrio em uma sessão mista, após dados sólidos sobre o emprego nos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones avançou 0,07%, a 37.466,11 pontos; o Nasdaq, do setor de tecnologia, ganhou 0,09%, chegando a 14.524,07; e o composto S&P 500 subiu 0,18%, aos 4.697,24.

Na primeira semana do ano, o Dow Jones recuou 0,3%, o Nasdaq caiu quase 3%, e o S&P 500 menos de 1%. Wall Street também viu sua primeira perda semanal após dois meses de alta.

O relatório de emprego nos Estados Unidos, que revelou 216.000 novas contratações em dezembro, superando as 162.000 previstas, com uma taxa de desemprego estável em 3,7%, impulsionou os rendimentos dos títulos.

Diante do temor dos investidores em renda fixa de que as altas taxas do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) permaneçam elevadas por mais tempo, os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos subiram para 4,04% até as 21h30 GMT, em comparação com os 3,99% da véspera.

A esses números mais dinâmicos do emprego, somou-se um aumento no salário por hora de 0,4% em dezembro, alcançando 4,1% ao ano, em vez dos 4% do mês anterior.

Ao longo da sessão, os índices da bolsa oscilaram entre o verde e o vermelho.

Os investidores estavam divididos entre a ideia de que o Fed pode manter as taxas elevadas por mais tempo para conter um ressurgimento da inflação e a de que a atividade está em um “aterrissagem suave”, termo usado para descrever uma inflação que desacelera sem provocar recessão ou desemprego.

Para Janet Yellen, secretária do Tesouro, não há dúvidas. “Podemos descrever o que vemos agora como uma aterrissagem suave e espero que continue”, disse nesta sexta-feira.

