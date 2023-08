Wall Street fecha com tendências mistas em sua terceira semana em baixa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/08/2023 - 19:28 Compartilhe

A Bolsa de Nova York fechou com tendências divergentes nesta sexta-feira (18) e perto do equilíbrio em sua terceira semana consecutiva de queda, pressionada pelo aumento das taxas dos títulos do Tesouro.

O Dow Jones, principal índice, teve um ganho marginal de 0,07%, fechando em 34.500,66 pontos; o tecnológico Nasdaq recuou 0,20% para 13.290,78; e o amplo S&P 500 encerrou praticamente estável (-0,01%), em 4.369,71.

A baixa nos preços dos títulos de longo prazo do Tesouro dos Estados Unidos e o consequente aumento nos rendimentos se moderaram ligeiramente nesta sexta.

As taxas dos títulos de 10 anos, que atingiram 4,30% durante a semana, recuaram para 4,25%.

“Foi uma semana difícil”, reconheceu Tom Cahill, da Ventura Wealth Management, questionado pela AFP.

“Nesta sexta-feira, muitos investidores observaram os preços dos títulos, consideraram que estavam realmente atrativos e compraram, o que fez os rendimentos (ndlr: juros pagos pelo emissor) caírem, beneficiando as ações”, explicou o analista.

A elevação das taxas na semana foi provocada pela postura rigorosa do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), refletida nas atas de sua última reunião de política monetária, divulgadas na quarta-feira.

