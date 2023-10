Voo é cancelado após passageiro fazer cocô no chão do banheiro

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/10/2023 - 4:32 Para compartilhar:

Passageiros frustrados a bordo de uma companhia aérea econômica foram filmados reclamando quando seu voo para Londres foi adiado pela terceira vez – desta vez porque alguém havia defecado no chão do banheiro.

O piloto disse aos passageiros a bordo do voo da easyJet vindo da ilha espanhola de Tenerife no sábado que alguém achou “muito divertido… defecar no banheiro da frente, então agora vamos passar a noite aqui”.

“Agora vamos tirar todo mundo… e organizar os hotéis, depois voltaremos amanhã de manhã”, diz o piloto aos passageiros, que podem ser vistos gesticulando ao se levantarem de seus assentos.

O anúncio ocorreu depois que o voo já havia enfrentado vários atrasos, disse um passageiro ao Daily Mail. Estava programado para partir de Tenerife às 20h05 do dia 15 de outubro e chegar ao Reino Unido às 12h20 do dia seguinte.

Mas antes mesmo da partida do avião, os funcionários da companhia aérea ofereceram aos que estavam a bordo do EZY8054 um voucher de quase US$ 610 para trocar de voo, porque o avião era pequeno demais para acomodar todos aqueles que haviam comprado passagens, de acordo com o Mail.

Como ninguém aceitou os vouchers, disse o passageiro, a easyJet “teve de retirar 10 pessoas do avião, o que causou muita discussão, e isso levou literalmente duas horas”.

“Depois que tiraram aquelas 10 pessoas, o avião ficou pesado porque estávamos com capacidade total”, continuou o passageiro. “Então, eles estavam colocando nossa bagagem aleatoriamente em outros voos para Gatwick [aeroporto de Londres], e isso levou horas novamente.”

Só depois de a situação ter sido finalmente resolvida é que o piloto anunciou que o voo tinha sido cancelado, afirmou o passageiro.

Com todos os passageiros forçados a passar mais uma noite em Tenerife, os passageiros disseram que a easyJet não conseguiu fornecer alojamento em hotel a todos.

Um comunicado em seu site dizia: “Devido à demanda extremamente alta, infelizmente não conseguimos encontrar quartos de hotel na área.

“Se você precisar de um quarto de hotel e puder tomar suas próprias providências, reembolsaremos o custo de um quarto com preço razoável, refeições e custos de viagem de e para o seu hotel. Neste caso, pedimos que procure acomodações de três estrelas ou equivalente.”

O passageiro que falou ao Daily Mail também disse que “todo o incidente foi muito mal tratado porque poderia ter sido realmente um acidente.

“Tivemos muitos problemas com nosso voo – então alguém poderia ter literalmente se ferido acidentalmente.”

Um porta-voz da EasyJet confirmou posteriormente a situação em comunicado ao The Independent. “A EasyJet pode confirmar que o voo EZY8054 de Tenerife para Londres Gatwick, no dia 15 de outubro, foi inicialmente atrasado, enquanto algumas malas foram descarregadas para serem transportadas no próximo voo disponível por razões de segurança, devido ao excesso de peso da aeronave”, refere o comunicado.

“O voo foi posteriormente atrasado durante a noite devido à necessidade de limpeza adicional da aeronave”, acrescentou.

“Fornecemos acomodações em hotéis para todos os clientes, no entanto, como havia disponibilidade limitada de hotéis próximos na área, também informamos a todos os clientes que reservaram os seus próprios que serão reembolsados.”

“A segurança e o bem-estar dos nossos clientes e tripulação são a maior prioridade da easyJet e, embora isto esteja fora do nosso controlo, gostaríamos de pedir desculpa pelo inconveniente causado.”





