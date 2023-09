Você tem lavado as axilas de maneira errada, segundo especialista em higiene

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 25/09/2023 - 2:30 Compartilhe

O desodorante pode mascarar o mau cheiro das axilas, mas isso não significa que você está limpo .

Mary Futher, também conhecida como Madame Sweat no TikTok, onde educa os seguidores sobre higiene, lamenta que as pessoas não lavem as axilas adequadamente.

Em um clipe de 24 segundos com 2,5 milhões de visualizações este mês, ela explica por que os produtos que as pessoas usam não são suficientes.

“Se você está lavando as axilas assim, com um pouco de sabonete tutti-frutti, posso garantir que você ainda tem o desodorante de ontem nas axilas”, disse ela enquanto imitava esfregar rapidamente as axilas.

Além disso, um homem que ela chama de “Joey” demonstra a melhor maneira de limpar as axilas.

“Estamos aqui no chuveiro com Joey e ele está ensaboando por 30 segundos”, observa ela. “Ele está fazendo certo. Além disso, ele está usando sabonete antibacteriano!”

Além disso, recomenda o uso de um sabonete antibacteriano que contenha vinagre de maçã, sal e carvão.

E para quem tem pelos nas axilas, “é preciso mesmo entrar lá para se livrar do desodorante de ontem”, acrescenta a especialista em higiene.

