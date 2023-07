Vídeo: Mulher com Alzheimer deixa bilhete escondido para família

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 15:21 Compartilhe

Maria Pinilla Porta, de 77 anos, que tem Alzheimer, deixou um um bilhete atrás da porta do guarda-roupa afirmando que era doadora de órgãos.

Resumo:

A descoberta foi divulgada pela neta Sofia Espinosa Moura, em sua conta no TikTok;

Na postagem, ela afirma que foi esvaziar o apartamento da avó e achou a “surpresa”;

Pinilla é imigrante espanhola e trabalhou como jornalista, assessora política;

Ela voltou para Dourados em 2000.

“Família e amigos, sou doadora total de órgãos. O pulmão, não. Fumei muitos anos. O fígado é virgem, nunca bebi. As córneas, ok. Coração, ok. Rins, ok. E tudo que puderem doar. Obrigada, Pinilla Porta”.

O vídeo já conta com 360 mil visualizações.

