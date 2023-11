Vídeo: Kéfera indica pepino com gelatina em pó para superar ‘compulsão alimentar’; nutricionista faz alerta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/11/2023 - 11:58 Para compartilhar:

A youtuber e atriz Kéfera está chamando atenção nas redes sociais nesta quinta-feira, 16, após um vídeo seu indicando pepino com gelatina em pó para conter a compulsão alimentar viralizar. De biquíni amarelo, a famosa disse que a mistura ajuda a conter a vontade de comer doce.

“Sem fazer julgamento. Pega a dica. Pepino, gelatina zero em pó. Hummm. ‘Ai, que estranho’. Faz aí. Está com vontade de comer doce? Está fazendo estratégia igual eu para a compulsão alimentar não atacar? Para você ir lidando com ela? Tem um plano alimentar a ser seguido?”, iniciou ela.

“Não estamos falando em ficar maluca aqui ein, estamos falando em ajudar a nossa cabeça. O objetivo está difícil? Zero caloria, super doce e enche a barriga. De nada”, completou.

Em agosto, a artista disse que havia realizado uma lipoaspiração de alta definição ou high definition, afirmando que era difícil manter o corpo em dia.

“Agora vocês entenderam o meu sumiço dos stories? Falei que estava em BH [Belo Horizonte] realizando um sonho, agora contei o que é. Mas, para manter esse sonho, é bem difícil. Tem que ser bem disciplinada, dieta reguladinha. É a minha primeira calça de cintura baixa da vida. Acabei de comprar e estou em choque”, afirmou.

“Achei importante compartilhar com vocês sobre minha cirurgia plástica. Eu poderia não falar e dizer que conquistei tudo ‘só’ malhando, como muitas pessoas fazem. Escolhi ser transparente, porque eu já me comparei muito com pessoas e eu me sentia muito frustrada”.

Nutricionista explica que receita não faz sentido

Para a ISTOÉ, a nutricionista Maiara Souza, da Art Beauty Center, explicou que é necessário diagnóstico de compulsão alimentar e acompanhamento médico para o tratamento – não receitas e combinações sem orientações.

“Compulsão alimentar e ter vontade de comer doce são coisas diferentes, então não faça o autodiagnóstico. Ele é feito e tratado com ajuda de psiquiatra, psicólogo e nutricionista, que vão saber indicar terapia e acompanhamento correto. Nem todo mundo que gosta de comer doce ou fritura são compulsivos. É importante ressaltar que não é uma ‘frescurinha’, mas sim o diagnóstico de uma doença”, ressaltou.

A especialista ressaltou que a combinação indicada pela famosa não tem nada haver com alguma etapa do processo indicado pela equipe médica.

“É uma indicação que ela gosta de consumir, mas para outras pessoas, por exemplo, pode ser mascar um chiclete ou comer um quadradinho de chocolate. Se fosse tão simples assim, como essa receita que ela passou, menos pessoas estariam sofrendo”, disse.

Para a profissional, a fala da famosa não é vista como uma boa indicação para seus mais de 17 milhões de seguidores, pois pode ser um gatilho para pessoas que realmente tem casos de compulsão.

“Sou nutricionista ou não? Sou profissional da área da saúde? O problema de uma dica é que o que pode ser útil para você, pode ser completamente não útil para outra pessoa. Então, é preciso destacar que é você que gosta de comer isso. Nem todo mundo está com a saúde mental em dia para pensar se isso será útil. Então, essa responsabilidade de compartilhar esse tipo de conteúdo deve ser levada em consideração”, completou.

