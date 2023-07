Vidal detona Sampaoli após saída do Flamengo: ‘Um perdedor que não sabe apreciar os jogadores’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 10:40 Compartilhe

O volante chileno Arturo Vidal, ex-Flamengo e atualmente no Athletico-PR, detonou o técnico Jorge Sampaoli depois de sua estreia pelo time de Curitiba, no domingo, na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, pela 15ª rodada do Brasileirão. O veterano de 36 anos afirmou estar “feliz” com a mudança após ser preterido pelo comandante argentino no time carioca.

“Me sinto muito feliz de jogar. Sempre estive preparado. Somente tive um treinador, um perdedor que não sabe apreciar os jogadores. Mas ficou para trás”, afirmou Vidal na saída do gramado, em entrevista ao canal TNT Sports.

Vidal voltou a ser questionado sobre a sua relação com Sampaoli na entrevista coletiva pós-jogo. “Sampaoli é um assunto encerrado, me sinto feliz de não estar com ele”, disse o chileno, sem se alongar no assunto.

O volante foi contratado pelo Flamengo em julho do ano passado e acumulou boas atuações sob o comando de Dorival Júnior, mas amargou a reserva com Vitor Pereira e perdeu espaço de vez com a chegada de Sampaoli. Foram apenas 12 jogos com o treinador argentino. Antes da estreia pelo Athletico, o jogador não entrava em campo desde 8 de junho, no empate por 1 a 1 da equipe rubro-negra com o Racing, pela Copa Libertadores.

Vidal trabalhou por quatro anos com Sampaoli na seleção do Chile e juntos conquistaram o bicampeonato da Copa América (2015 e 2016). O volante é considerado o principal jogador da melhor geração chilena da história, disputando também as Copas do Mundo de 2010 e 2014 pela equipe nacional, caindo ambas as vezes nas oitavas de final.

O chileno foi revelado pelo tradicional Colo-Colo, mas fez sua carreira na Europa, onde defendeu gigantes como Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão. Também vestiu a camisa do Bayer Leverkusen. Por onde passou, levantou troféus de nível nacional. Só não comemorou a Liga dos Campeões – foi vice com a Juventus na temporada 2014/15. Com a camisa do Flamengo, conquistou as edições da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022

