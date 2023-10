Vice-presidente do Flamengo será autuado por lesão corporal após briga em shopping

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/10/2023 - 21:50 Para compartilhar:

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, será autuado por lesão corporal após se envolver em uma briga com um torcedor, no dia 19 de setembro, em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu:

De acordo com o UOL, a Justiça do Rio de Janeiro atendeu ao pedido do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) e impôs duas derrotas a Marcos Braz.

A primeira derrota sofrida pelo vice-presidente de futebol foi a decisão judicial de arquivar a denúncia que ele fez contra o torcedor Leandro Gonçalves por agressão e ameaça.

Além disso, a juíza Simone Cavalieri Frota aceitou a denúncia por lesão corporal contra o corretor de imóveis Carlos André da Silva, que é amigo de Marcos Braz, por envolvimento na confusão.

O MPRJ realizou o pedido de autuação após analisar as câmeras de segurança do shopping e concluir que Leandro foi apenas agredido, e não reagiu ou fez ameaças.

Um laudo elaborado pelo IML (Instituto Médico Legal) concluiu que o torcedor levou uma mordida na região da virilha.

