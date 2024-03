Verstappen vibra com 5º Grand Chelem na Fórmula 1 e afirma que se divertiu no GP do Bahrein

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/03/2024 - 15:10 Para compartilhar:

Apesar de estar dominando a Fórmula 1 nos últimos anos, Max Verstappen não conteve a euforia ao vencer o Grande Prêmio do Bahrein, a primeira corrida da temporada. O holandês, inclusive, comemorou muito o fato de ter se igualado a Michael Schumacher e Alberto Ascari ao alcançar a marca de 5º Grand Chelem, termo utilizado para quem consegue a pole, vence o GP e marca a melhor volta. Agora, ele só perde neste quesito para Lewis Hamilton (6) e Jim Clark (8),

“Inacreditável. Acho que hoje foi ainda melhor do que o esperado. O carro estava muito bom em todos os compostos, foi realmente ótimo de dirigir. Foi muito divertido, me senti muito bem no carro. É especial ter dias assim, onde tudo parece perfeito e você se sente um só com o carro. É uma temporada longa. Alguns dias de descanso e sim, vamos de novo”, disse o piloto da Red Bull.

Verstappen mostrou novamente ter total domínio do carro e não teve a liderança ameaçada em nenhum momento neste sábado, tanto que terminou 22 segundos à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sérgio Pérez.

“Tivemos muito ritmo, foi muito agradável pilotar. Ficamos longe de problemas, é um ótimo começo de ano, não poderia ter sido melhor. Foi muito divertido, eu me senti muito bem no carro. É sempre muito especial ter esse tipo de dia porque eles não acontecem com tanta frequência, quando tudo corre perfeitamente e estamos em harmonia com o carro”, afirmou.

Já Perez ressaltou que teve alguns problemas no carro, mas destacou que fez tudo o que podia para terminar em segundo. “É o máximo que conseguiríamos alcançar. Corrida complicada com o gerenciamento dos pneus. No geral, é uma ótima forma de começar a temporada. Composto a composto, estávamos deslizando e tivemos problemas com o freio do motor. Tenho certeza que vamos analisar e aprender para Jidá”, completou.

Os pilotos voltam às pistas no Grande Prêmio da Arábia Saudita, que acontecerá entre os dias 07 e 09 de março.

