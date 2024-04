Verstappen vence a corrida sprint do GP da China

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/04/2024 - 5:47 Para compartilhar:

O holandês Max Verstappen venceu a corrida sprint deste sábado (20) do Grande Prêmio da China superando o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, e seu companheiro mexicano da Red Bull, Sergio Pérez, para consolidar sua liderança no Mundial de Fórmula 1.

O atual campeão do mundo largou em quarto lugar, mas terminou 13 segundos à frente dos seus perseguidores na corrida de 19 voltas realizada no Circuito Internacional de Xangai.

“As primeiras voltas foram frenéticas”, disse Verstappen, que somou oito pontos no Mundial com esta vitória.

“O vento mudava muito, o que dificultava a condução. Depois que resolvemos o problema, fomos bem”, acrescentou o tricampeão mundial.

Atrás de Hamilton e Pérez vieram as duas Ferraris, com o monegasco Charles Leclerc à frente do espanhol Carlos Sainz.

Lando Norris, que havia largado na pole, terminou em 6º nesta corrida, à frente de seu companheiro de equipe na McLaren, Oscar Piastri.

O bicampeão mundial Fernando Alonso, que estava em terceiro a três voltas do fim – mas sob ameaça do trio Pérez-Leclerc-Sainz – perdeu o controle do carro após um contato com Sainz, que o ultrapassou para conquistar o terceiro lugar. O espanhol teve que abandonar.

Graças a esta vitória, Verstappen aumenta a diferença em relação ao seu perseguidor mais próximo, o mexicano Pérez, para quinze pontos.

Esta foi a primeira de seis corridas sprint do movimentado calendário da Fórmula 1, com 24 Grandes Prêmios em 2024, e a primeira a usar o novo formato de fim de semana.

Neste novo formato, a sessão de classificação da sprint, que anteriormente era disputada na manhã de sábado, acontece no segundo treino de sexta-feira.

Isso significa que a classificação para a corrida de domingo mantém o seu horário habitual na tarde de sábado, uma mudança que agradou a pilotos e equipes.

O britânico Hamilton, segundo colocado do grid, assumiu a liderança da corrida desde a largada, seguido por Alonso e Verstappen, com problemas de bateria em seu carro nas primeiras voltas.

Depois de resolvê-los, o holandês ultrapassou o espanhol na sétima volta e começou a perseguir o britânico, que sucumbiu apenas duas voltas depois.

Com um ritmo de volta quase um segundo abaixo da Red Bull, Hamilton se contentou com o segundo lugar.

“É o melhor resultado que tive em muito tempo, pelo qual estou muito feliz e grato”, disse ele.

“Não pudemos lutar contra as Red Bulls, a corrida foi dura, mas descobri muitas coisas sobre o carro”, acrescentou.

O terceiro lugar do pódio ficou com o mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez que, apesar de largar em sexto, aproveitou a briga entre Alonso e Sainz para ultrapassar os dois nas três últimas voltas.

— Classificação da corrida sprint:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 32:04.660

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 32:17.703

3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 32:19.918

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 32:22.146

5. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 32:25.356

6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 32:26.748

7. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 32:29.373

8. George Russell (GBR/Mercedes) 32:30.356

9. Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 32:36.611

10. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 32:42.058

11. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) 32:42.500

12. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 32:42.955

13. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 32:44.501

14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 32:44.959

15. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 32:45.498

16. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 32:46.530

17. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 32:47.658

18. Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 32:51.012

19. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 32:54.290

20. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) abandono

./bds/dh/mtp/dbh/gfe/hdy/tmt/aam