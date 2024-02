Vendas no varejo crescem 1,7% em 2023; setor tem expansão pelo 7º ano consecutivo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2024 - 11:45 Para compartilhar:

O comércio varejista brasileiro manteve em 2023 a tendência de crescimento, pelo sétimo ano consecutivo, disse o gerente da Pesquisa Mensal de Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cristiano Santos. Em 2023, as vendas no varejo cresceram 1,7%, sétimo avanço anual seguido.

O resultado também representou o melhor desempenho desde 2019, quando houve elevação de 1,8%.

“A série do acumulado do ano, ela tem quase sempre um fechamento positivo”, disse Santos. “Inclusive nos anos de pandemia”, completou.

Já o varejo ampliado – que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício – teve expansão de 2,4% nas vendas em 2023, melhor desempenho desde 2021, quando havia crescido 4,5%. Em 2022, o volume vendido pelo varejo ampliado tinha recuado 0,6%.

“O varejo ampliado tem trajetória um pouco indefinida, alternando anos de ganhos com anos de perdas”, disse Santos.

