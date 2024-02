Vendas do varejo caem 0,4% no 4º trimestre de 2023 ante 3º trimestre do mesmo ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2024 - 13:13 Para compartilhar:

As vendas do comércio varejista recuaram 0,4% no quarto trimestre de 2023 ante o terceiro trimestre de 2023, informou nesta quarta-feira, 7, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado sucede avanços de 1,8% no primeiro trimestre, de 0,1% no segundo trimestre, e de 0,7% no terceiro trimestre de 2023, na comparação com o trimestre imediatamente anterior.

“A leitura do varejo no quarto trimestre é de estabilidade”, avaliou Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE.

A última queda trimestral efetiva registrada pelo varejo foi no terceiro trimestre de 2022, quando recuou 1,6%, apontou Santos. No entanto, houve resultado negativo também no quarto trimestre de 2022: -0,1%.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, as vendas do varejo tiveram alta de 1,4% no quarto trimestre de 2023.

Quanto ao varejo ampliado – que inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício -, as vendas cresceram 0,4% no quarto trimestre de 2023 ante o terceiro trimestre de 2023. O resultado sucede aumento de 2,9% no primeiro trimestre, queda de 0,8% no segundo trimestre, e alta de 0,4% no terceiro trimestre, na comparação com o trimestre imediatamente anterior.

Em relação ao quarto trimestre de 2022, as vendas do varejo ampliado avançaram 2,3% no quarto trimestre de 2023.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias