Veja os números de Carlos Sánchez em sua volta aos campos no Santos Uruguaio voltou aos gramados diante do Grêmio quase nove meses após cirurgia no joelho

Fora por quase nove meses do time do Santos, o meia Carlos Sánchez voltou aos campos e fez sua estreia na temporada entrando aos 13 minutos do segundo tempo no empate em 2 a 2 contra o Grêmio, nesta quinta-feira, em Porto Alegre.

Com 36 anos e vindo de uma grave lesão, seria normal uma partida “apagada” do meia. Mas não foi o caso. O uruguaio entrou bem na partida e ditou o ritmo do meio-campo santista.

Durante o tempo em campo, Pato, como é conhecido, venceu 100% dos duelos por baixo (divididas), acertou os dois dribles que tentou e 81% de aproveitamento nos passes. O atleta sofreu 3 faltas e não cometeu nenhuma, segundo dados do SofaScore.

– Uma felicidade muito grande voltar, por todo o esforço que fizemos. Só tenho a agradecer todo o departamento médico do clube, minha família, amigos e torcida por tudo que fizeram por mim. Não achei que iria jogar muito tempo ontem. Conversando com o Diniz nas últimas semanas, achei que iria atuar por 5 ou 10 minutos. Me surpreendeu quando ele me chamou, pois ainda era 14 minutos, mas ele me passou muita confiança e me deu segurança antes de entrar em campo. E claro que eu só queria jogar, podia ser em qualquer momento. Quando ele me chamou senti uma emoção e felicidade muito grandes, e também foi importante pois ainda consegui ajudar o time – afirmou o uruguaio.

Pato Sánchez é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe com 25 gols marcados e pode se tornar o maior se chegar a 27 gols, ultrapassando o Copete. O novo vínculo do uruguao com o clube vai até 22 de julho de 2023.

