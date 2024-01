Veja a lista de indicados do Oscar 2024 em todas as categorias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/01/2024 - 12:49 Para compartilhar:

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou, nesta terça-feira, 23, a lista completa dos indicados ao Oscar. O anúncio foi transmitido ao vivo no site, redes sociais e YouTube da Academia sob comando dos atores Zazie Beetz e Jack Quaid.

Oppenheimer lidera o Oscar 2024, com 13 indicações. Destacando o físico J. Robert Oppenheimer, o filme conta a história da criação da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. O cientista comandou o Laboratório de Los Alamos, nos Estados Unidos, onde criou o projeto que se transformou em uma das maiores armas já vistas pela humanidade.

Com três horas, a obra de Christopher Nolan era considerada a favorita para as principais categorias. Nesta terça-feira, recebeu indicações para melhor filme, direção, roteiro, trilha sonora original, entre outros. As atuações de Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Emily Blunt também foram destaques como melhor ator, melhor atriz coadjuvante e melhor ator coadjuvante.

Barbie, de Greta Gerwig, também foi destaque com oito indicações, incluindo melhor filme. Com Margot Robbie fora da lista de melhor atriz, seus parceiros de cena, Ryan Gosling e America Ferreira, concorrem como melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante, respectivamente. A trilha sonora do longa também foi reconhecida: What Was I Made For?, de Billie Eilish, e I’m Just Ken, interpretada por Ryan Gosling, concorrem a melhor canção. Gerwig não disputa a estatueta para melhor direção.

Tanto o filme de Martin Scorsese, Assassinos da Lua das Flores, quanto a versão de Frankenstein de Yorgos Lanthimos, Pobres Criaturas, também foram amplamente celebradas pelo Oscar – o primeiro recebeu 10 indicações e o segundo, 11.

Pobres Criaturas, inclusive, desbancou o sucesso de bilheteria Barbie. Estrelado por Emma Stone, o longa acompanha Bella Baxter sendo trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter após morrer na era vitoriana. A obra foi destaque no Globo de Ouro e também venceu, em 2023, o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza.

Já no filme de Scorsese, a protagonista, Lily Gladstone se tornou a primeira indígena norte-americana a ser indicada como melhor atriz. É a décima vez que Scorsese concorre como melhor diretor. Com o filme, Leonardo DiCaprio não disputa a estatueta para melhor ator.

A Sociedade da Neve, filme do diretor espanhol J.A. Bayona, foi indicado como melhor filme internacional. A adaptação do livro homônimo de Pablo Vierci conta a história da equipe de rúgbi uruguaia, vítima de um acidente aéreo na Cordilheira dos Andes, em 1972, que se submeteu ao frio, fome, sede para sobreviver nas montanhas por 72 dias. O longa também concorre na categoria de melhor maquiagem e cabelo.

Veja os filmes que lideram o número de indicações ao Oscar 2024:

– Oppenheimer, com 13 indicações

– Pobres Criaturas, com 11 indicações

– Assassinos da Lua das Flores, com 10 indicações

– Barbie, com 8 indicações

– Maestro, com 7 indicações

– Anatomia de Uma Queda, com 5 indicações

– Zona de Interesse, com 5 indicações

– American Fiction, com 5 indicações





A 96ª de entrega do maior prêmio do cinema está marcada para o dia 10 de março. O comediante Jimmy Kimmel irá liderar a apresentação da cerimônia.

Veja a lista de todos os indicados ao Oscar abaixo

Melhor Filme

– American Fiction

– Anatomia de uma Queda

– Barbie

– Os Rejeitados

– Assassinos da Lua das Flores

– Maestro

– Oppenheimer

– Vidas Passadas

– Pobres Criaturas





– Zona de Interesse

Melhor Direção

– Justine Triet, por Anatomia de uma Queda

– Martin Scorsese, por Assassinos da Lua das Flores

– Christopher Nolan, por Oppenheimer

– Yorgos Lanthimos, por Pobres Criaturas

– Jonathan Glazer, por Zona de Interesse

Melhor Ator

– Bradley Cooper, por Maestro

– Colman Domingo, por Rustin

– Paul Giamatti, por Os Rejeitados

– Cillian Murphy, por Oppenheimer

– Jeffrey Wright, por American Fiction

Melhor Atriz

– Annette Bening, por NYAD

– Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores

– Sandra Hüller, por Anatomia de uma Queda

– Carey Mulligan, por Maestro

– Emma Stone, por Pobres Criaturas

Melhor Ator Coadjuvante

– Sterling K. Brown, por American Fiction

– Robert De Niro, por Assassinos da Lua das Flores

– Robert Downey Jr, por Oppenheimer

– Ryan Gosling, por Barbie

– Mark Ruffalo, por Pobres Criaturas

Melhor Atriz Coadjuvante

– Emily Blunt, por Oppenheimer

– Danielle Brooks, por A Cor Púrpura

– America Ferrera, por Barbie

– Jodie Foster, por NYAD

– Da’Vine Joy Randolph, por Os Rejeitados

Melhor Roteiro Original

– Justine Triet & Arthur Harari, por Anatomia de uma Queda

– David Hemingson, por Os Rejeitados

– Bradley Cooper & Josh Singer, por Maestro

– Sammy Burch, por Segredos de um Escândalo

– Celine Song, por Vidas Passadas

Melhor Roteiro Adaptado

– Cord Jefferson, por American Fiction

– Greta Gerwig & Noah Baumbach, por Barbie

– Christopher Nolan, por Oppenheimer

– Tony McNamara, por Pobres Criaturas

– Jonathan Glazer, por Zona de Interesse

Melhor Animação

– O Menino e a Garça

– Elementos

– Nimona

– Meu Amigo Robô

– Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Filme Internacional

– Io Capitano (Itália)

– Perfect Days (Japão)

– A Sociedade da Neve (Espanha)

– The Teacher’s Lounge (Alemanha)

– Zona de Interesse (Reino Unido)

Melhor Documentário

– Bobi Wine: The People’s President

– The Eternal Memory

– Four Daughters

– To Kill a Tiger

– 20 Days in Mariupol

Melhor Documentário em curta-metragem

– The ABCs of Book Banning

– The Barber of Little Rock

– Island in Between

– The Last Repair Shop

– Nai Nai & Wai Po

Melhor curta-metragem

– The After

– Invincible

– Knight of Fortune

– Red, White & Blue

– A Incrível História de Henry Sugar

Melhor Curta de Animação

– Letter to a Pig

– 95 Senses

– Our Uniform

– Pachyderme

– War is Over! (inspirado pela música de John e Yoko)

Melhor Trilha Sonora

– American Fiction

– Indiana Jones e a Relíquia do Destino

– Assassinos da Lua das Flores

– Oppenheimer

– Pobres Criaturas

Melhor Canção Original

– The Fire Inside, de Flamin’ Hot

– I’m Just Ken, de Barbie

– It Never Went Away, de American Symphony

– Wahzhazhe (A Song for My People), de Assassinos da Lua das Flores

– What Was I Made For?, de Barbie

Melhor Som

– Resistência

– Maestro

– Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1

– Oppenheimer

– Zona de Interesse

Melhor Design de Produção

– Barbie

– Assassinos da Lua das Flores

– Napoleão

– Oppenheimer

– Pobres Criaturas

Melhor Fotografia

– El Conde

– Assassinos da Lua das Flores

– Maestro

– Oppenheimer

– Pobres Criaturas

Melhor Maquiagem e Cabelo

– Golda

– Maestro

– Oppenheimer

– Pobres Criaturas

– A Sociedade da Neve

Melhor Figurino

– Barbie

– Assassinos da Lua das Flores

– Napoleão

– Oppenheimer

– Pobres Criaturas

Melhor Edição

– Anatomia de uma Queda

– Os Rejeitados

– Assassinos da Lua das Flores

– Oppenheimer

– Pobres Criaturas

Melhores Efeitos Visuais

– Resistência

– Godzilla Minus One

– Guardiões da Galáxia Vol. 3

– Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1

– Napoleão

