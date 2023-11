Uruguai recebe Bolívia de olho na liderança das Eliminatórias da Copa de 2026

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/11/2023 - 17:28 Para compartilhar:

Embalado após os convincentes triunfos nos clássicos contra Brasil e Argentina, o Uruguai de Marcelo Bielsa recebe a Bolívia nesta terça-feira (21) em Montevidéu em busca da liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

‘La Celeste’ chega ao confronto contra ‘La Verde’ após derrotar duas potências da região e exibindo um futebol aguerrido, ofensivo e, em alguns momentos, até elegante.

Do atual segundo lugar na tabela (dez pontos, dois a menos que a líder Argentina) poderá subir ao primeiro lugar caso vença a Bolívia e os tricampeões mundiais percam ou empatem na visita ao Brasil, dois cenários plausíveis.

A partida será disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, a partir das 20h30 (horário de Brasília), com arbitragem do peruano Kevin Ortega.

– El Loco e El Pistolero –

Desde que o argentino Bielsa assumiu o comando da equipe no meio do ano e a renovou após o decepcionante desempenho no Catar-2022 (em que foi eliminada na primeira fase), a seleção uruguaia tem entusiasmado cada vez mais sua torcida.

As vitórias contra o Brasil, em outubro, a quem não derrotava havia 22 anos, e a Argentina, na última quinta-feira, a quem nunca havia vencido nas Eliminatórias como visitante, fizeram Bielsa ganhar ainda mais prestígio.

‘El Loco’ foi inicialmente questionado por não ter convocado jogadores consagrados como Luis Suárez, o maior artilheiro da seleção uruguaia de todos os tempos, nos primeiros quatro jogos. Mas essas críticas desapareceram.

O centroavante, com atuações muito boas no Grêmio, acabou sendo convocado para estas duas partidas da Data Fifa.

Contra a Argentina não teve minutos, mas a imprensa local prevê que, contra a Bolívia, uma das seleções contra a qual marcou mais gols (cinco), estará em campo.

O astro de 36 anos disputaria assim um dos seus últimos jogos, talvez até o último, diante de sua torcida, levando em conta que as Eliminatórias Sul-Americanas só serão retomadas em setembro de 2024, quando ‘El Pistolero’ estará perto de completar 38 anos.

No entanto, parece muito improvável que nesta terça-feira ele jogue no lugar do atual ocupante da posição, Darwin Núñez. O jovem jogador do Liverpool, clube onde Suárez também brilhou, deixou sua marca contra Argentina e Brasil e é peça-chave no esquema de Bielsa

– Bolívia busca seu primeiro triunfo –

O Uruguai terá três desfalques certos, dois por suspensão (o zagueiro Mathías Olivera e o meio-campista Manuel Ugarte) e outro por lesão (o atacante Maximiliano Araújo).

O zagueiro José María Giménez, outro jogador consagrado da Celeste, e Rodrigo Bentancur, meia por quem Bielsa manifestou sua predileção, mas que só recentemente reapareceu contra a Argentina (jogou meia hora, e teve uma boa atuação) voltariam ao time titular após uma lesão grave que o manteve meses afastado dos gramados.

O novo técnico brasileiro da Bolívia, Carlos Antonio Zago, por sua vez, colocaria em campo quase o mesmo time que derrotou o Peru em La Paz na quinta-feira, com exceção do meia Henry Vaca, suspenso.

‘La Verde’ saiu da última posição da tabela, após quatro derrotas consecutivas, apresentando melhorias, principalmente na defesa.





Em Eliminatórias, nunca conseguiu vencer o Uruguai como visitante. Em onze partidas, o melhor resultado foi o empate, em 1977.

— Prováveis escalações:

Uruguai: Sergio Rochet – Sebastián Cáceres, Ronald Araújo, José María Giménez, Matías Viña – Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz, Federico Valverde – Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Agustín Canobbio. Técnico: Marcelo Bielsa.

Bolívia: Guillermo Viscarra – Roberto Fernández, Jairo Quinteros, Luis Haquin, José Manuel Sagredo – Jaime Arrascaita, Miguel Terceros, Carmelo Algaranaz, Leonel Justiniano – Ramiro Vaca, Marcelo Martins Técnico: Zago.

