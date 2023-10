Uruguai arranca empate nos acréscimos com a Colômbia nas Eliminatórias

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/10/2023 - 20:19 Compartilhe

Com um gol de Darwin Núñez nos acréscimos, o Uruguai arrancou um empate com a Colômbia em 2 a 2 nesta quinta-feira (12), em Barranquilla, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O duelo começou com o astro James Rodríguez, do São Paulo, abrindo o placar aos 36 minutos e fazendo as pazes com a torcida colombiana após vários meses com atuações discretas.

No início do segundo tempo, os uruguaios empataram com uma cabeçada de Mathías Olivera (47′), mas Matheus Uribe (52′) recolocou a Colômbia em vantagem cinco minutos depois.

E quando tudo se encaminhava para a vitória dos donos da casa, Núñez marcou para a ‘Celeste’ em cobrança de pênalti (90’+1).

O gol do atacante do Liverpool salvou a seleção uruguaia de sua segunda derrota nestas Eliminatórias, o que aumentaria a pressão sobre o técnico Marcelo Bielsa.

Já a Colômbia, dirigida pelo também argentino Néstor Lorenzo, perdeu uma oportunidade de se impor sobre um adversário direto na luta por uma vaga no próximo Mundial.

Os colombianos ocupam a terceira posição na tabela com 5 pontos, um à frente do Uruguai.

Na próxima rodada, no dia 17 de outubro, a Colômbia visita o Equador em Quito, enquanto os uruguaios recebem o Brasil em Montevidéu.

“Vamos trabalhar como temos feito até agora. Temos um bom time, um bom grupo de muitos jovens. Acredito nos meus companheiros que para dar tudo nos próximos jogos como demos hoje”, declarou Darwin Núñez após a partida.

