Tsitsipas desencanta após 14 meses, conquista ATP de Los Cabos e revela meta de liderar ranking

Sorte no amor e no jogo. Namorando com a tenista espanhola Paula Badosa, o grego Stefanos Tsitsipas encerrou um jejum de 14 meses sem conquistas neste domingo ao ganhar o título do Torneio de Los Cabos, a nível 250, superando o australiano Alex de Minaur, por 6/4 e 6/3, na decisão, após 1h27 de jogo. Com apoio da amada, ele revelou que sua meta é buscar o topo do ranking.

Foi a 10ª conquista na carreira do grego, atualmente número 5 do mundo. A disputa ocorreu em piso duro e ele não conseguia esconder a felicidade pelo título. Ergueu o lindo troféu com vontade e se disse aliviado.

“Foi uma grande final, Alex mostrou um grande tênis, mas busquei manter meu alto nível o máximo que pude”, disse o grego, ainda na quadra. Realmente a disputa foi interessante entre o principal favorito contra o australiano, cabeça 5 no México, onde vinha de sequência de nove vitórias seguidas e título em Acapulco.

No primeiro set, com uma quebra na quarta parcial, Tsitsipas abriu 3 a 1, dando a impressão que arrancaria para fechar com soberania. Mas o australiano reagiu e buscou o 3 a 3. O grego emplacou três pontos seguidos com nova quebra e fechou em 6 a 3.

A parcial seguinte começou novamente com Tsitsipas se impondo e fazendo 2 a 0. Nada de embalar, contudo. Na reta final, com 4 a 4, ele pressionou e conseguiu nova quebra. Depois, bastou servir bem para celebrar a volta dos títulos. Fechou no segundo match point.

Após o jogo, revelou que o apoio de Badosa está servindo para ele se reerguer no circuito. Não por acaso, mostrou ambição em suas metas futuras. “Meus objetivos são superar a melhor classificação de Paula (Badosa), que é a número 2 do mundo. O bom de nós é que nos tornamos competitivos nessas coisas de maneira saudável, então espero conseguir igualar ou até melhor”, afirmou o grego, mostrando felicidade na vida amorosa com a tenista espanhola.

