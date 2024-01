Tricampeão de Fórmula 1, Max Verstappen curte férias na Suíça e esquia com Kelly Piquet

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/01/2024 - 21:09 Para compartilhar:

O tricampeão de Fórmula 1 Max Verstappen está aproveitando as férias na Suíça com a namorada, a modelo brasileira Kelly Piquet. Após passar o Natal na casa da família Piquet em Brasília, o casal deixou o País e agora está hospedado em Gstaad, uma vila suíça famosa por sua estação de esqui que costuma atrair celebridades e milionários.

Filha do multicampeão de F-1 Nelson Piquet, Kelly compartilhou nas redes sociais algumas fotos e vídeos de seus momentos esquiando na neve dos Alpes. Ao lado de Verstappen, ela também celebrou a virada do ano com alguns amigos, cantando, dançando e beijando o parceiro nas ruas nevadas da cidade.

O casal, que completa três anos de namoro neste mês, já viajou para vários lugares, como Mônaco, Holanda e Itália. Recentemente, em entrevista ao jornal alemão Blick, o piloto afirmou que ainda não há planos de transformar a relação amorosa em casamento.

“Não sei, o tempo dirá. No momento, estou muito, muito feliz com Kelly, mas pessoalmente não tenho um horário para ficar de joelhos na frente dela. Tudo isso deveria acontecer naturalmente”, declarou.

Quem também quase sempre aparece ao lado de Verstappen em suas folgas é a enteada, Penelope, apelidada de “P”. Ela é filha do também piloto russo Daniil Kvyat, com quem sua mãe Kelly se relacionou antes de conhecer o holandês. Aos 4 anos de idade, a menina já viralizou várias vezes em momentos descontraídos ao lado do padrasto. Não à toa, é a única capaz de pará-lo, segundo o próprio.

“Ela pode (me parar). Às vezes, ela tampa minha visão ou desliga o computador. Ela é única. É muito fofo e legal de ver”, afirmou o piloto à Band.

ANO EMBLEMÁTICO NA F-1 e BUSCA DO TETRA

Verstappen teve um ano de muito sucesso na Fórmula 1, conquistando o seu terceiro título mundial na temporada de 2023 e igualando-se a ídolos do esporte como Ayrton Senna e seu sogro, Nelson Piquet. O título foi assegurado no GP do Catar, com seis provas ainda pendentes para o término da temporada.

O piloto venceu em 19 dos 22 circuitos e também contribuiu muito para o título de construtores da Red Bull Racing. Com 575 pontos no campeonato, Verstappen superou o recorde anterior da modalidade, do qual já era dono: 454 pontos em 2022. Os recordes do ano passado incluem também o maior número de poles, vitórias consecutivas e totais em uma temporada, além de voltas lideradas.

Agora, o holandês vai em busca do tetracampeonato. A disputa do próximo campeonato mundial de Fórmula 1 está prevista para acontecer entre 29 de fevereiro e 23 de novembro. Serão 24 provas, segundo o calendário oficial, sendo a estreia no Grande Prêmio do Bahrein. O GP de São Paulo é a 21ª etapa e vai ocorrer de 1 a 3 de novembro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias