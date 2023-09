Transmitir que inflação retornará à meta de 2% no médio prazo é vital, afirma presidente do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2023 - 11:40 Compartilhe

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu nesta segunda-feira, 4, que transmitir que a inflação retornará à meta de 2% na zona do euro é vital para manter expectativas de médio prazo ancoradas e reforçar a confiança na instituição. Em discurso no Centro Europeu de Economia e Finanças, Lagarde destacou que o ambiente de inflação muito elevada na zona do euro amplia a atenção de consumidores nas ações e comunicação do banco central.

“O atual nível de atenção aos preços representa um desafio e uma oportunidade para os bancos centrais”, pontua a presidente da instituição europeia.

Entre os desafios para uma comunicação monetária eficaz, Lagarde destaca a competição por atenção com outros veículos e declínio generalizado na confiança.

