Tiro na cabeça, acidente de carro e transplante de coração: o estado de saúde dos famosos

A bruxa está solta no meio artístico! Diversos famosos ficaram doentes e alguns deles até chegaram a morrer, como foi o caso do MC Marcinho que faleceu no dia 26 de agosto, aos 45 anos, após um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Tiro na cabeça, acidente de carro e transplante de coração, a IstoÉ Gente lista abaixo o estado de saúde dos famosos.

Faustão

No dia 27 de agosto, Faustão, 73, passou por cirurgia de transplante de coração, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Por meio de um vídeo na rede social, o apresentador fez um depoimento emocionante após a cirurgia e falou sobre sua recuperação, agradeceu o carinho dos fãs e ainda fez questão de agradecer à família do doador, um rapaz que tinha 35 anos.

“Quero agradecer às manifestações de milhões de pessoas…Estou com voz ainda assim porque fui intubado. Já estou andando. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado. Quero que todo mundo tenha certeza do que é um transplante”, começou ele o vídeo que foi publicado no No perfil ‘Faustão do meu coração’, página criada por sua esposa, Luciana Cardoso, 46, para divulgar relatos de pessoas transplantadas e conscientizar sobre a importância da doação de órgãos.

Regis Danese recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de acordo com boletim médico divulgado na sexta-feira (1º). O comunicado foi enviado pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiás, onde foi internado na noite da última quarta-feira, 30.

O quadro clínico do cantor é considerado regular e ele segue em processo de recuperação na enfermaria da unidade de saúde, onde está consciente e respirando espontaneamente.

Kayky Brito

O ator Kayky Brito, 34, foi atropelado na madrugada do último sábado, 2, na Avenida Lucio Costa, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O diagnóstico é de politrauma corporal e traumatismo craniano, e o estado dele é considerado gravísssimo.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI”, informa o comunicado assinado pelo Diretor Médico do hospital Copa D’Or, Marcelo London, e pelo médico-assistente, Edno Wallace.

Mingau

O baixista Rinaldo Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, passou por cirurgia no crânio na tarde deste domingo, 3, após ser transferido para o Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, em São Paulo. O músico foi vítima de um tiro na cabeça em Paraty (RJ) na madrugada deste fim de semana. O estado dele é grave.

O procedimento intracraniano durou cerca de 3h30, segundo a ultima atualização médica informada para ISTOÉ. Ainda conforme o boletim do hospital, Mingau seguirá aos cuidados da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado e mantido sob ventilação mecânica. O tratamento segue sob cuidados do neurocirurgião Dr. Manoel Jacobsen Teixeira.

Entenda o caso O músico de 56 anos foi baleado neste domingo, 3, em local da Costa Verde dominado por facção criminosa. A área, que fica a cerca de 300m de um posto da Polícia Militar em Paraty (RJ), é conhecida por ter venda de drogas. O domínio, no entanto, pertence ao Comando Vermelho, maior facção do Rio de Janeiro. Inicialmente, o artista foi socorrido para o Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty. A informação foi divulgada pelo vocalista e guitarrista da banda, Roger Moreira. O baixista completou 56 anos neste domingo, 3. Testemunhas afirmaram para a Globonews que o carro do baixista passou por uma via de Paraty em alta velocidade e foi atingido por disparos de criminosos.

‘O Brasil está passando por uma sombra espiritual demoníaca’, diz sensitivo sobre doença dos famosos

À nossa reportagem, o tarólogo e vidente Val Couto, que é conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, disse que “o Brasil está passando por uma sombra espiritual demoníaca”.

“Existe algo ligado a espiritualidade que está trazendo muitas doenças para os famosos. Tem uma sombra muito grande ligada ao Brasil. Demônios estruturais assombra o país e está agindo de uma forma rápida e fazendo com o que muitas pessoas fiquem doentes. Até o final do ano teremos a partida de alguns artistas”, afirma o clarividente. “Setembro, outubro e novembro e até dezembro iremos passar por uma decadência e uma tristeza enorme no Brasil. Iremos ter vários acontecimentos que vai mexer com o emocional de muitas pessoas. Precisamos ficar atentos aos sinais. Os brasileiros precisam tomar bastante cuidado, principalmente na área da saúde”, finaliza.

