‘O Brasil está passando por uma sombra espiritual demoníaca’, diz sensitivo sobre doença dos famosos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 29/08/2023 - 11:12 Compartilhe

Neste ano, diversos famosos ficaram doentes e alguns deles até chegaram a morrer, como foi o caso do MC Marcinho que faleceu no sábado, 26, aos 45 anos, após um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Além de Faustão, que passou por uma cirurgia para transplante de coração, no domingo, 27.

Na semana passada, Caetano Veloso, 81, usou as redes sociais para dividir com os fãs que já está marcado a sua volta aos palcos. O cantor precisou se afastar no último final de semana devido a problemas de saúde. Em um vídeo em seu perfil no Instagram, Veloso anunciou que, após a melhora, vai retomar a agenda de shows.

Já Preta Gil, 49, está em uma nova etapa de sua recuperação, após ter passado por cirugia que durou 14h, no Hospital Sírio-Libanês, para retirada de tumor de reto no dia 16 de agosto.

À IstoÉ Gente, o tarólogo e vidente Val Couto, que é conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, disse que “o Brasil está passando por uma sombra espiritual demoníaca”.

“Existe algo ligado a espiritualidade que está trazendo muitas doenças para os famosos. Tem uma sombra muito grande ligada ao Brasil. Demônios estruturais assombra o país e está agindo de uma forma rápida e fazendo com o que muitas pessoas fiquem doentes. Até o final do ano teremos a partida de alguns artistas”, afirma o clarividente.

“Setembro, outubro e novembro e até dezembro iremos passar por uma decadência e uma tristeza enorme no Brasil. Iremos ter vários acontecimentos que vai mexer com o emocional de muitas pessoas. Precisamos ficar atentos aos sinais. Os brasileiros precisam tomar bastante cuidado, principalmente na área da saúde”, finaliza.

