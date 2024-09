TIM e Rock in Rio lançam recurso com realidade aumentada em app

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2024 - 18:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 13 SET (ANSA) – A TIM Brasil e o Rock in Rio lançaram uma funcionalidade de localização em realidade aumentada para o aplicativo do festival, que começou nesta sexta-feira (13).

O principal objetivo da ferramenta, que se chama “Tô Aqui”, é que as pessoas compartilhem sua localização na Cidade do Rock através de um mapa interativo.

O recurso, embarcado no app do Rock in Rio, ainda possibilita que os usuários enviem mensagens aos amigos ou parentes em realidade aumentada do exato local onde se encontram.

O aplicativo do megaevento pode ser baixado gratuitamente e fornece as informações oficiais do festival, além de agendamento de brinquedos e compra antecipada de alimentos.

A TIM Brasil, por sua vez, mais que triplicou a quantidade de antenas 5G no local onde ocorre o Rock in Rio, passando das 25 registradas em 2022 para 86. (ANSA).