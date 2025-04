Horóscopo: saiba o que esperar para o seu signo nesta quinta-feira, dia 10

Em tudo na vida, encontrar o ponto de equilíbrio é sempre o melhor caminho. A partir dessa afirmação, fica mais fácil entrar no clima do astral desta quinta-feira, dia 10. Em pleno dia dedicado historicamente ao grandioso professor da astrologia, o planeta Júpiter, a Lua Crescente, já bem iluminada, ingressa no ponderado signo de Libra, onde chegará ao seu ápice, no próximo sábado, dia 12.

Nesse embalo, a rainha da noite parece querer medir forças com a concentração de planetas que estão atualmente entre os últimos graus do signo de Peixes e o comecinho do signo de Áries. Então, em uma espécie de cabo de guerra com Mercúrio, Vênus e Saturno – nas águas piscianas – e com Netuno e o Sol, nos domínios arianos, a patrona das marés lembra que ninguém está sozinho neste mundo!

Por isso, o dia pede cautela nas decisões que possam tender a um caráter mais individualista. O risco disso é ser mal interpretado, o que pode gerar ruídos nos relacionamentos. E isso se aplica às relações diplomáticas entre países, aos enlaces afetivo-sexuais, aos vínculos familiares e até aos relacionamentos profissionais. Sabe aquele ditado popular “uma andorinha só não faz verão”? É para tê-lo em mente, buscando o meio termo em tudo!

Porque o mundo quer menos competição e mais cooperação. E cooperar é praticamente sinônimo de ponderar, pois é preciso colocar interesses, desejos e necessidades de todos os envolvidos na mesma balança. Afinal, quando há dois pesos e duas medidas, os acordos ficam inviáveis, o que gera solidão e não associação.

Por isso, preze pela combinação de forças e fatores, deixando de lado a exclusão. Ouça mais e fale menos. E, se alguma situação pedir mais pulso firme, endureça sem jamais perder a ternura! Porque é de gente que sabe somar que o mundo precisa!

Observe: já quase completamente iluminada, a Lua Crescente estará próxima ao horizonte Leste, depois do pôr do Sol. Em meio às estrelas da Constelação de Virgem, a rainha da noite também estará alinhada a Denebola, a estrela Beta da Constelação de Leão. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural poderá ser visto no céu até praticamente às 5h da manhã da sexta-feira, dia 11.

Áries: seja justo com as pessoas e evite decisões precipitadas, ariano. É preciso dialogar e manter a calma.

Touro: mantenha o foco no seu dia a dia, taurino. O céu pede mais calma diante da rotina atribulada.

Gêmeos: o astral pede mais criatividade e menos ansiedade, geminiano. Procure ser direto e racional nas suas atitudes.

Câncer: cuide do seu universo sutil, canceriano. O momento pede mais atenção à sua intimidade.

Leão: preste atenção nas palavras e também nas intenções das pessoas, leonino. É hora de valorizar as entrelinhas.

Virgem: direcione atenção e energia para as coisas certas, virginiano. É preciso avançar nas coisas sem se desgastar.

Libra: use a sua intuição para agir de forma mais equilibrada e condizente com a sua essência, libriano. O céu pede mais sensibilidade.

Escorpião: o dia traz profundidade para você, escorpiano. Mantenha a mente descansada e cuide do seu bem-estar.

Sagitário: faça contatos e circule em diferentes ambientes, sagitariano. Só evite excesso de exposição desnecessária.

Capricórnio: planeje-se, capricorniano. É preciso ser ambicioso na medida certa para que você alcance os seus objetivos.

Aquário: lembre-se de ouvir e respeitar diferentes opiniões, aquariano. O céu pede mais flexibilidade.

Peixes: esteja preparado para mudar e desapegar, pisciano. Vire páginas para poder avançar com mais objetividade.