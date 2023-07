Tília faz participação especial na ‘Resenha do Mumu’ e afirma: ‘Mumuzinho é muito generoso’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2023 - 15:05 Compartilhe

No último final de semana, o cantor Mumuzinho reuniu um verdadeiro time de estrelas na ‘Resenha do Mumu’, realizada na Cidade das Artes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Dentre os famosos que subiram ao palco para fazer participações especiais, estava a cantora Tília, uma das grandes promessas da música.

Durante sua participação, a artista trouxe performances de grandes sucessos que conquistaram o coração do público. Ela encantou a plateia ao entoar canções como “Seu Segredo” do grupo Jeito Moleque e “Deixa de Onda”, da cantora Ludmilla, demonstrando sua versatilidade artística. Sua energia contagiante envolveu o público, tornando o momento ainda mais marcante.

“Estou muito feliz. Foi um fim de semana especial, com muito pagodinho na minha resenha favorita. O Mumuzinho é muito generoso, sempre me dá oportunidades de cantar. Eu amei demais”, afirma a cantora, que possui uma parceria musical com o pagodeiro, na faixa ‘Implorar Amor’.

O evento também contou com a presença de outros grandes nomes como Dennis, Rafaella Santos, Valesca, Richarlison e Gabriel Santana.

