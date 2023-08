Thiago Martins sofre acidente no set da série de ‘Cidade de Deus’ e leva seis pontos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 19:09 Compartilhe

O ator Thiago Martins sofreu um acidente no set da série de Cidade de Deus e precisou levar seis pontos na cabeça, conforme revelado por ele nas redes sociais nesta quarta-feira, 23.

“Acidente de trabalho. Graças a Deus, tudo em paz por aqui. Ontem foi um dia intenso por aqui, mas está valendo a pena. Obrigado por todo cuidado aos amigos, médicos e produção”, escreveu em um story em que mostra a cabeça enfaixada.

No mesmo vídeo, ele conversa com uma enfermeira, que garante que a pressão e os batimentos cardíacos do cantor estavam normais. “Não pode dizer que eu não dei o sangue, literalmente”, brincou Martins. Depois, o ator ainda mostrou o registro dos pontos que levou na parte de trás da cabeça.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa da O2 Filmes, produtora responsável pela série de Cidade de Deus, que deu mais informações sobre o ocorrido.

Segundo nota, Martins bateu a cabeça em um objeto de cena durante as filmagens. “Ainda no set, ele recebeu o atendimento médico na unidade móvel e posteriormente foi encaminhado ao hospital e recebeu alta no mesmo dia”.

“A produção está em contato direto com o ator prestando todo o apoio necessário desde o ocorrido. Thiago Martins passa bem e já está liberado para voltar ao trabalho nos próximos dias”, informa o comunicado.

A série será distribuída pela HBO Max e se passa 20 anos após os acontecimentos do filme original. Martins retorna como Lampião, personagem que interpretou no longa de 2002.

As filmagens estão acontecendo na comunidade 12 do Cinga, na zona norte de São Paulo. No início de agosto, elenco e equipe da série relataram agressão de PMs durante gravação.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias