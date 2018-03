Taxas futuras de juros têm viés de alta com dólar, após abrirem quase estáveis

Os juros futuros se fortaleceram na manhã desta terça-feira, 20, na esteira do dólar ante o real, após terem oscilado bem perto dos ajustes anteriores. A aposta majoritária no mercado é de um novo corte da taxa Selic na quarta-feira, 21, e isso justifica as oscilações estreitas em dia de agenda doméstica fraca, segundo um operador de renda fixa.

O avanço do dólar ante o real, após uma abertura do lado negativo, ajuda no viés de alta das taxas futuras. Os investidores aqui e no exterior seguem também à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que será acompanhada na quarta da divulgação de projeções econômicas e da primeira entrevista coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell.

Às 9h48, o DI para janeiro de 2021 exibia taxa de 8,260%, na máxima, ante 8,210% na mínima mais cedo, de 8,232% no ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2023 estava em 9,13%, ante 9,08% na mínima mais cedo, de 9,092% no ajuste anterior.

No câmbio, o dólar à vista subia 0,23%, aos R$ 3,2931. O dólar para abril também ganhava 0,20%, aos R$ 3,2945.