Taty Zatto celebra aniversário de 46 anos em Miami Beach com ensaio exclusivo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/03/2024 - 20:14 Para compartilhar:

A DJ, influenciadora e ex-participante do reality show “Power Couple Brasil 4” Taty Zatto está celebrando seu aniversário de 46 anos nesta sexta-feira, 22. E a comemoração é em grande estilo.

Conhecida por seu papel como a Princesa na dupla “A Princesa e o Plebeu” e por sua aparição na capa da revista “Playboy”, Taty também é DJ residente do talk show “Jojo Nove e Meia”, apresentado por Jojo Todynho, além de ser uma voz influente nas redes sociais.

Em uma reviravolta para celebrar seu aniversário deste ano, Taty decidiu marcar a ocasião de maneira memorável ao viajar para Miami Beach. Lá, ela colaborou com a fotógrafa Sue Cervelin para um ensaio fotográfico, adicionando um toque de glamour à sua celebração.

“Não sou de comemorar muito meus aniversários. Mas esse ano foi diferente. Resolvi celebrar meus 46 anos em grande estilo. Vim para Miami Beach e ainda fiz um ensaio com a fotógrafa Sue Cervelin, que é super conceituada”, declarou.

Questionada sobre sua abordagem em relação à idade e ao bem-estar, Taty revelou seus planos ambiciosos.

“Me sinto ótima, tanto mental como fisicamente. E em 2024, ainda me desafiei: quero chegar até o final do ano com o melhor shape da minha vida”, garantiu ela.

“Tanto a estética quanto a saúde são importantes para mim. Para isso, tenho me alimentado de maneira saudável, o que já faço há anos. Porém, intensifiquei os treinos na musculação. Hoje tenho um treinador que montou um treino para mim focado em hipertrofia, porém com definição”, disse.

Além de compartilhar suas metas fitness, a influenciadora destacou a importância do amor-próprio ao envelhecer: “Pode parecer bobagem para alguns, mas não é somente a estética. Chegar aos 46 com um filho de 24 e uma de 18 anos e se sentir bem, se amar, é uma grande conquista”, comemorou.

“Tento, através do meu Instagram, diariamente, incentivar mulheres acima dos 40 a se olharem com carinho e levarem um estilo de vida mais saudável”, concluiu Taty, compartilhando sua mensagem de positividade e empoderamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taty Zatto ⚡️ (@tatyzatto)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias