Swiatek bate Niemeier de virada e vai às quartas do US Open

AFP 05/09/2022 - 18:29 Compartilhe

A tenista polonesa Iga Swiaetk, número 1 do mundo, derrotou nesta segunda-feira a alemã Jule Niemeier e se classificou pela primeira vez na carreira para as quartas de final do US Open.







Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2-6, 6-4 e 6-0, em duas horas e 22 minutos de partida no Louis Armstrong Stadium.

A polonesa correu risco de ser eliminada em um eletrizante segundo set, no qual as duas tenistas trocaram sete quebras de serviço.

Passado o susto, Swiatek se recuperou no jogo e fechou o terceiro set sem perder nenhum game.

“Estou feliz por não ter perdido a esperança”, afirmou a polonesa. “Foi difícil começar atrás. Fico feliz que tenha funcionado. Usei minha experiência para manter o nível durante todo o jogo”.

Swiatek, de 21 anos, enfrentará nas quartas de final a americana Jessica Pegula, que passou pela tcheca Petra Kvitova.

Pegula, número 8 do ranking da WTA, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em apenas uma hora e 13 minutos de partida, que foi interrompida por conta da chuva na quadra central de Flushing Meadows.

A americana, de 28 anos, esteve sempre no controle do jogo contra a veterana Kvitova, duas vezes campeã de Wimbledon (2011 e 2014) e vice campeã do WTA 1000 de Cincinnati em agosto.

Pegula chegou em 2022 às quartas do Aberto da Austrália e de Roland Garros, mas nunca tinha ido tão longe no US Open.

Iga Swiatek e Jessica Pegula se enfrentam na próxima quarta-feira por uma vaga nas semifinais do torneio.

rcw-gbv/ol/cb