Suspeita de fornecer drogas que teriam matado neto de Robert De Niro é presa, diz jornal

Uma mulher conhecida como “Percocet Princess” foi presa nesta quinta-feira, 13, suspeita de ter vendido as drogas que teriam matado Leandro De Niro. O neto de Robert De Niro foi encontrado sem vida em casa, em Nova York (EUA), no dia 2 de julho, vítima de uma provável overdose.

Segundo o “The New York Post”, de onde são as informações, Sofia Haley Marks foi presa em uma operação secreta conduzida pela Polícia de Nova York, que também conduziu buscas em seu apartamento.

Apesar de a causa oficial da morte do jovem de 19 anos ainda não ter sido divulgada, sua mãe, Drena De Niro, revelou no Instagram que o filho consumiu pílulas com fentanil, um potente opioide mais forte que a morfina e a heroína.

Marks deve ser indiciada no tribunal federal de Manhattan na manhã dessa sexta-feira, 14.

