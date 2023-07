Surfista morre depois de acidente nas ondas da Indonésia aos 44 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2023 - 22:55 Compartilhe

O surfista Mikala Jones, de 44 anos, morreu neste domingo, na Indonésia, após um acidente trágico. Segundo a revista Stab Magazine, Jones perdeu a vida por causa da perda de sangue após um corte na artéria femoral na virilha. Apesar de ter competido profissionalmente durante o fim dos anos 90 e o início do milênio, Mikala ficou conhecido pela trajetória no ‘free surf’, que é quando os atletas surfam para filmagens e fotos.

Apesar de ser nascido no Havaí, Mikala Jones se estabeleceu como surfista na Indonésia. Foi no país que viveu a maior parte do tempo de sua vida e também onde conseguiu os melhores trabalhos. Mikala deixa família e os irmãos Malia e Daniel Jones, que também são surfistas.

De acordo com informações locais, o surfista havaiano estava surfando próximo de Mentawai, que era a região em que estava hospedado. A equipe médica do local prestou os primeiros socorros, mas não foi possível fazer nada para evitar a morte. Após a notícia e a confirmação da morte, Kelly Slater, maior nome da história do surfe, comentou na última foto postada por Jones no Instagram: ‘lenda’.

Mikala é considerado por muitos um dos grandes revolucionários do surfe quando se fala da Indonésia. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, Jones partiu para o país em busca de conhecer as melhores ondas e descobrir novos lugares para a prática do seu esporte. Com a ideia de explorar e preservar o ambiente, o surfista passou a ser referência para encontrar as melhores ondas.

