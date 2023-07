Suelen Gervasio revela ter proibido Vitão de acompanhar o parto: ‘Ele deseja que não seja dele’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2023 - 15:32 Compartilhe

A modelo Suelen Gervasio usou os Stories de seu Instagram para falar sobre o pai da criança que ela está esperando, o cantor Vitão.

Ela fez um longo desabafo para destacar a ausência do artista durante a sua gestação.

Após ser criticada por publicar uma lista com itens para a bebê para que fãs enviem presentes, a modelo revelou que o cantor nunca comprou nada para a menina,

“Recebo diariamente ofensas e xingamentos por conta da pessoa que apareceu na mídia falando bonito e dizendo que é pai, e no off estava fazendo igual muitas pessoas vieram fazer comigo. Se eu recebo isso de pessoas que não me conhecem, é por causa dele”, em um longo texto.

Suelen contou que Vitão nunca deu suporte para ela e para a bebê.

“Pai é escolha! Sim, compro roupas caras e baratas para a minha filha, porque sou eu que pago! Cada coisinha que ela tem, quem compra sou eu! Sem 1 real do ‘pai’”, afirmou ela, acrescentando que Vitão teria mudado o seu comportamento desde que começou uma nova relação.

Ainda no texto, a modelo não poupou críticas ao cantor.

“Ele deseja que ‘essa criança’ não seja dele! É assim que ele fala da bebê (…) decidi me afastar e proibir ele de estar até no momento do meu parto”, garantiu ela, ressaltando que Vitão sabia tinha conhecimento sobre seu antigo relacionamento desde o princípio, e que nunca teve dúvidas de que ele é o pai da criança.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias